Vinitaly tra dazi e problemi: "La mia partita di vino bloccata da una ditta Usa"

Dazi, controlli e multe per l’eccesso di alcol, bevande dealcolate. I vignanioli pesaresi al Vinitaly (e non) devono fare i conti con nuove dinamiche di mercato e qualche insidia in più.

Claudio Morelli, produttore di Bianchello del Metauro tra Pesaro e Fano, dal suo stand di Verona ha il pensiero a Livorno: "Ho ancora bloccata al porto di Livorno una partita di vino che il mio un importatore americano ha momentaneamente sospeso. Penso se le cose rimarranno così, dovremo accollarci come azienda parte dei dazi imposti da Trumph".

Quanto alla moda delle bevande senza alcol in alternativa al vino, "penso – dice Morelli – che la comunità europea ha fatto un grave errore a consentire di definire vino una bevanda dealcolata che di vino non ha più nulla. Saranno prodotti appannaggio solo della grande industria che potrà permettersi gli investimenti atti a produrre quel tipo di bevanda che mi rifiuto di definire vino". Anche per Stefano Bruscia, produttore di Bianchello e vini rossi a San Costanzo, "il costo dei dazi dovrà essere diviso tra chi vende e chi importa, questo è quello che sento dire qui al Vinitaly. Gli americani però non avranno timore a spendere il venti per cento in più in una bottiglia di qualità. I dealcolati? Sono bevande, hanno un mercato in crescita sia nella grande distribuzione che in America che nei paesi arabi dove non si beve alcol, parlando con grandi cantine che lo stanno producendo. Questo questo crea molta confusione. Per distinguerle dal vino, queste bevande dovrebbero avere una bottiglia o un contenitore diverso".

Luca Avenanti della cantina Terracruda di Pergola, celebre per il suo aleatico, dal Vinitaly prova a vedere positivo: "Se pensiamo che i dazi potevano essere del 200 per cento, beh, diciamo che con il venti ci è andata bene. Ma a noi che lavoriamo sulle uve autoctone e sul mercato di nicchia, interessa poco. Quanto ai dealcolati, sono prodotti dalla grande industria e quindi tradizione e qualità del vino restano un ottimo antidoto. I problemi più grandi li ha provocati il decreto sicurezza, suscitando allarmismo tra i consumatori, che ora bevono meno e stanno attenti all’acquisto della bottiglia. Ma alternative come il mercato on line ci consentono di rimediare".

Cesare Mariotti, cantina di Bianchello a Calcinelli, è preoccupato perché "con i dazi americani, avremo più concorrenza in Italia da parte di cantine di altre regioni che esportando meno punteranno sul mercato interno con prezzi concorrenziali. Quanto ai dealcolati, in etichetta scrivano bevanda e non vino". Roberto Lucarelli, viticoltore a Cartoceto, invita a non drammatizzare: "Io – dice dal suo stand – nei giorni del Vinitaly non ho visto importatori e produttori preoccupati per i dazi. Quanto ai vini dealcolati, non li chiamino vini, ma bevande aromatizzate". Da Andrea Carlini, produttore sul San Bartolo, un invito: "Controlli sì, ma senza demonizzare il vino: con due bicchieri bevuti si guida bene".

Davide Eusebi