Vinto mezzo milione: "La fortuna è femmina"

Colpo grosso alla Cartoleria Edicola Tabacchi di Federica Tarsi Paolini, a Catelvecchio di Monte Porzio. Un cliente, anzi, con tutta probabilità una cliente, ha guadagnato 500mila euro con il concorso ‘Vincicasa’: 200mila euro in contanti, riscuotibili subito e 300mila da investire entro due anni per l’acquisto di un’abitazione. "Le estrazioni di questo gioco ci sono tutte le sere alle 20 – spiega la titolare, Federica, aiutata nella sua attività dalla mamma Nadia – e la vincita riguarda il concorso di venerdì. Il regolamento è molto semplice: con 2 euro si scelgono cinque numeri dall’’1’ al ‘40’ e se escono tutti (c’è una probabilità su 658.008, ndr) si ottiene il premio principale da mezzo milione. Per l’esattezza, venerdì sera sono stati estratti il ‘9’, il ‘10’, il ‘12’, il ‘16’ e il ‘26’".

Alla domanda se ha idea di chi possa essere il vincitore, Federica non si sbottona del tutto, ma una cosa ce la svela: "Ancora non si è fatto vivo nessuno, ma io una mezza idea ce l’ho, anche se è giusto che la tenga per me. Comunque – aggiunge - è molto probabile che si tratti di una donna, perché qui a giocare con regolarità a ‘Vincicasa’ vengono quattro signore ed è presumibile che ad aver fatto il ‘botto’ sia proprio una di loro". Poi riprende: "Sono tutte del posto, lavoratrici e tutte, come età, un po’ sopra la cinquantina. Non chiedetemi altro, perché non dico più nulla, anche perché, ripeto, ancora non mi ha contattata nessuno e forse il vincitore, o la vincitrice, al momento non si è neppure accorto, in quanto, spesso, chiedono alla sottoscritta di controllare la schedina tramite la macchinetta elettronica della Sisal. Personalmente – conclude - sono davvero felice che un nostro avventore abbia vinto una cifra del genere, che ti cambia la vita, e lo sarò ancora di più – afferma aprendosi in un sorriso – se si ricorderà di noi".

Sandro Franceschetti