Violenta la cognata: "Se parli lo dico a tuo marito"

Violenta la cognata, minaccia di riferire tutto al marito e di screditarla ai suoi occhi se avesse parlato, finisce a processo, ma la fa franca perché il reato è prescritto. L’imputato è un 55enne senegalese, irreperibile, e ieri il giudice ha pronunciato sentenza di non doversi procedere. La vittima non era in aula e non si è costituita parte civile. I fatti risalgono al 2014 e sono successi a Mondolfo. Stando al capo di imputazione, l’imputato, fratello del marito della donna, era ospite a casa della coppia. E un giorno, a marzo del 2014, avrebbe costretto la cognata a subire un rapporto sessuale. L’avrebbe bloccata mentre stava uscendo dalla camera da letto per andare al bagno, fatta entrare nella sua stanza e, seduto sul letto, l’avrebbe costretta a mettersi sulle sue gambe e ad accarezzarlo. Poi, con forza, l’avrebbe violentata. Non solo. Una volta abusato di lei, l’avrebbe anche minacciata di andare a spifferare tutto al fratello, aggiungendo dettagli che potessero screditarla, se avesse raccontato quello che era successo. La donna però non si era sottomessa a quelle minacce, un’ulteriore atto di violenza e prevaricazione. E aveva deciso di parlare e di denunciarlo. Finito sotto processo per violenza sessuale e privata, l’imputato (che è stato difeso dall’avvocato Eleonora Nocito) ha fatto perdere le sue tracce. Dopo 9 anni, il tempo per processarlo è scaduto, e il 55enne ha così scampato un’eventuale condanna.

e. ros.