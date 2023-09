Violenta rissa tra gang albanesi. Tre persone al Pronto soccorso

Violenta rissa, con tre persone finite al pronto soccorso, l’altro pomeriggio, a Ponte Rio di Monte Porzio. L’episodio, tanto ‘infuocato’ quanto breve, durato sì e no tre minuti, si è verificato nella veranda davanti al ‘Rio Bar’, lungo la Statale 424, intorno alle 17,15. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, guidata dal luogotenente carica speciale Lorenzo Chiapperini, che stanno svolgendo le indagini, all’improvviso si è scatenata una colluttazione che ha coinvolto dei giovani, tutti di nazionalità albanese, che erano seduti in due diversi tavoli.

"Quattro da una parte, che avevo già visto qui altre volte – racconta il titolare del noto locale, Massimiliano Manna – e quattro nell’altro tavolo, che era la prima volta che venivano e che neppure hanno preso da bere. Io non ho visto bene quello che è successo, perché in quegli attimi sono andato in magazzino, ma ad un certo punto due ragazzi, uno seduto in un tavolo e il secondo nell’altro, hanno iniziato a litigare, passando subito alle mani e coinvolgendo anche alcuni degli altri connazionali. Per fortuna dopo due, tre minuti, é finito tutto, ma è stata una gran brutta cosa. Che qui non si era mai vista e della quale mi dispiace tantissimo, in particolare, per gli altri clienti presenti in quel momento, anche se per fortuna non sono stati minimamente coinvolti".

Oltre che pugni e calci, sembra che siano volati anche colpi con bicchieri usati come arma, tanto che, accanto a contusioni ed ecchimosi varie, i tre feriti presentavano pure tagli alla testa e agli arti superiori, che hanno richiesto il trasporto al pronto soccorso, anche se nessuno è poi risultato in condizioni serie e tutti sono già stati dimessi. Sul posto, insieme ad un’ambulanza, sono arrivate le pattuglie dei carabinieri di Mondolfo e Monte Porzio. Con questi ultimi che hanno immediatamente sentito i primi testimoni.

Attività proseguita per tutta la giornata di ieri, che avrebbe portato ad individuare tra i protagonisti della violenta rissa almeno 4 persone, le cui responsabilità sono ora al vaglio degli inquirenti. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che tutti i coinvolti sono di nazionalità albanese, di età intorno ai 20 anni, residenti in zona e con un regolare contratto di lavoro come operai in aziende della vallata. Importanti, per la ricostruzione dei fatti, le immagini delle telecamere del bar.