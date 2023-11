"Violentata e picchiata Avevo paura di morire"

Fano, 8 novembre 2023 – Lei ha 25 anni , è di Fano, lui ne ha 27, ed è di Fossombrone. Si amavano, ma ora sono uno contro l’altra a processo, perché lei ha denunciato lui per violenza privata e violenza sessuale.

I fatti si svolgono tra Fano e l’entroterra fanese, tra il giugno del 2021 e il marzo del 2022. Anche se la relazione tra i due era iniziata nel 2018. L’amore travolgente lascia molto presto lo spazio a un estenuante tira e molla, passano i mesi in cui lei lascia lui o viceversa, e la ragazza, già sentita in aula, ha ammesso che a volte, quando si lasciavano, era stata proprio lei a ricercarlo.

Ieri, davanti al gup Giacomo Gasparini, il pm, Silvia Cecchi, ha ripercorso la vicenda e chiesto la condanna per l’imputato: un anno e 8 mesi (il processo è con rito abbreviato), mentre la parte civile, avvocatessa Francesca Santorelli, ha chiesto 30mila euro di risarcimento a favore della sua assistita.

I fatti che vengono contestati al ragazzo sono tre. Il primo, in cui il giovane è accusato di violenza privata, avviene a Fano, nel giugno 2021. Il ragazzo in questo caso è accusato di aver tolto le chiavi dal motorino della giovane impedendo che questa ripartisse. Nel capo di imputazione all’inizio c’erano anche lesioni, perché lui l’avrebbe picchiata, ma la ragazza non fece querela al tempo per quel reato.

Cosa più grave , è invece la violenza sessuale, che sarebbe avvenuta nel marzo 2022. Al giovane si contesta di aver voluto con la forza concludere un rapporto sessuale che era iniziato in maniera consenziente, in una macchina, una sera davanti a una discoteca a Orciano, ma che a un certo punto la ragazza rifiuta. Lui però diventa violento, e pretende, come secondo l’accusa avverrà, di concludere il rapporto. Pochi giorni dopo, il terzo episodio contestato, stavolta a casa di lui: lui la chiude in camera, per tutta la notte, poi la picchia. La ragazza stavolta va a farsi refertare al pronto soccorso. Produrrà le foto dei lividi. E riferirà che in quell’occasione ha avuto veramente "molta paura di morire". Dopo che la ragazza arriva e viene curata al pronto soccorso, i sanitari allertano il commissariato e la giovane viene convocata dalla polizia. Da lì parte la denuncia, e scatta la procedura del ’codice rosso’.

Il giudice ha rigettato sia la richiesta fatta dalla difesa – avvocati Alberto Bordoni e Angela Carone – di accedere a una forma, introdotta molto di recente, di giustizia riparativa, davanti a un mediatore, sia quella, sempre delle difese, di estinguere i reati procedibili a querela (nel caso la violenza privata e le lesioni) a seguito di un un’offerta risarcitoria, che quindi al momento non è stata pagata. Dopo la discussione di ieri, la sentenza è prevista per martedì.