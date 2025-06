Violento fuori strada, il motore schizza dall’auto

Schianto sulla Montelabbatese: auto contro guardrail, grave un uomo trasportato in eliambulanza. E’ il violento incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri lungo la montelabbatese, nel tratto compreso tra Apsella e Montelabbate. Una T Roc, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso aderenza e si è schiantata contro il guardrail, poco dopo la rotatoria di Apsella. A bordo del veicolo solo il conducente, rimasto gravemente ferito ma non in pericolo di vita.

L’impatto è stato talmente violento da provocare il distacco del motore dell’auto, finito a poca distanza dal punto dello schianto. Erano circa le 14.30 quando è partito l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito e richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Per permettere le operazioni di soccorso e la successiva rimozione del mezzo, la circolazione lungo la strada è stata temporaneamente interrotta, con ripercussioni sul traffico dell’intera zona. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Montecchio e di Isola del Piano, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.