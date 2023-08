Violento litigio, donna spinta e presa a schiaffi

La giornata di ieri ha avuto risvolti amari anche nella spiaggia libera di Ponente: erano circa le 15.30 quando i bagnanti hanno visto un uomo e una donna, sui 4045 anni, che litigavano in maniera sempre più animata. Dalle urla alle mani è stato un attimo: l’uomo ha spintonato la donna che è caduta a terra e poi una volta rialzatasi l’ha colpita in faccia per due volte. Il bagnino di salvataggio presente ha iniziato a urlare e ha allertato le forze dell’ordine. Alcuni bagnanti si sono precipitati a difendere la donna. L’uomo è scappato via sulla strada, mentre la vittima è rimasta in spiaggia: oltre ad un graffio sul petto causato probabilmente da una catenina che aveva, non pare avere riportato grosse lesioni se non le guance arrossate. Ignote le cause che hanno scatenato la litigata e che tipo di rapporto ci fosse tra la vittima e l’aggressore.

Maria Silvia Cabri