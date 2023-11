Violenza anche nelle parole. Sette manifesti per dirlo

Vocaboli noti o meno noti, parole che descrivono comportamenti violenti; "Percorso donna" dà il via ad una nuova campagna di sensibilizzazione chiamata ‘Parole in tour’ per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Un’idea pensata per valorizzare sette parole che identificano comportamenti positivi diretti a contrastare e denunciare la violenza per poi rappresentarle attraverso sette manifesti che verranno esposti nella galleria del Rossini Center dal 25 novembre al 3 dicembre 2023. "Ad esempio abbiamo opposto il catcalling, il complimento non richiesto o la strombazzata per strada, una forma di violenza molto subdola che non sempre viene riconosciuta, soprattutto dai giovanissimi, al ”rispetto” spiega Francesca Santorelli, presidente associazione ‘Percorso Donna’.

"La campagna di sensibilizzazione è stata creata con le scuole secondarie di secondo grado in cui, insieme ai ragazzi e alle ragazze, abbiamo approfondito il tema della violenza di genere utilizzando come grafica di riferimento l’iceberg della violenza dove all’apice troviamo i casi più evidenti e alla base quelli meno; da qui nasce l’idea dei sette manifesti in cui vengono descritte queste condotte negative e a cui vengono contrapposte delle parole positive per contrastarli", Ad accompagnare ogni manifesto ci sarà un qr code che inquadrandolo rimanda al sito dell’ associazione ‘Percorso donna’ dove si potrà ottenere un approfondimento sul tema e sulla parola evidenziata scelta per contrastare la forma di violenza rappresentata. "Una mostra su un argomento molto importante in cui bisogna procedere tutti i giorni con un lavoro radicale per sensibilizzare le persone soprattutto partendo dalle scuole", sottolinea Luca Pandolfi, assessore alla Solidarietà. ‘Parole in tour’ sarà inaugurata sabato 25 novembre alle ore 17 nella Galleria Rossini Center e sarà visibile fino a domenica 3 dicembre 2023. Un progetto che vede una collaborazione con la Direzione del Rossini Center e il sostegno di Lions Club Pesaro Host, Leo Club Pesaro, Lions Club Pesaro Della Rovere.

Ilenia Baldantoni