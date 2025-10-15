Violenza contro le donne. Gli ammonimenti sono in netto aumento

Dietro i numeri ci sono volti, paure, vite spese a sopravvivere più che a vivere. È da questa consapevolezza che ieri pomeriggio, nel Salone Metaurense della Prefettura, si è aperto il convegno "Riflessioni sulla violenza di genere – Prevenzione e repressione. Il nuovo delitto di femminicidio", promosso da Aiaf Marche con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e della Prefettura di Pesaro e Urbino. Un incontro, quello di ieri, ad alta densità istituzionale, moderato dall’avvocatessa Irene Ciani, che ha visto la partecipazione di magistrati, avvocati e rappresentanti delle forze dell’ordine. La Prefetta Emanuela Saveria Greco ha richiamato la necessità di un "cambiamento culturale che parta da ciascuno di noi", ricordando come le istituzioni abbiano un ruolo decisivo.

E ha portato anche i numeri della provincia: dal gennaio al settembre 2024 i procedimenti iscritti per violenza di genere sono stati 457, mentre nel 2025, nello stesso periodo, 431, con un leggero calo.

Sul piano operativo, la Prefetta ha ricordato le misure di vigilanza dinamica adottate: che sono state 16 nel 2024 e 10 nel 2025. Aumentano invece in modo rilevante gli ammonimenti del Questore, passati da 16 nel 2024 (6 per violenza domestica e 10 per atti persecutori) a 77 nel 2025 (54 per violenza domestica e 23 per stalking).

"Provvedimenti – ha sottolineato – che offrono una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale".

Significativi poi anche i contributi della presidente del Tribunale di Pesaro Lorena Mussoni e del procuratore della Repubblica Marco Mescolini, quotidianamente impegnati "sul campo", Arturo Pardi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Pesaro, Gabriella de Strobel, presidente Aiaf Nazionale e Marina Guzzini, presidente Aiaf Marche.

A seguire l’intervento del procuratore Francesco Menditto, già componente del Csm, che ha illustrato le novità normative sul nuovo delitto di femminicidio, e la tavola rotonda con le avvocatesse Cinzia Fenici e Cristina Perozzi, che hanno posto l’accento sul ruolo dei difensori nel proteggere le vittime e nel prevenire la recidiva.

Antonella Marchionni