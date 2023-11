Violenza contro le donne. Manifestazione stasera in piazzale Lazzarini

Anche Pesaro continua a gridare "No alla violenza sulle donne". Per questa sera, dalle 18.30 alle 20, in piazzale Lazzarini è stata organizzata una manifestazione organizzata da Mattia della pagina Instagram "Welcome to Pesre" e David Boschi. Il titolo è "Pesaro è una donna intelligente", frase tratta dal brano "Cosa mi manchi a fare" del cantautore Calcutta. L’amore salva, non uccide, è il messaggio che i due ragazzi vogliono lanciare, invitando tutto il popolo pesarese a partecipare con fischietti, trombette e qualsiasi oggetto chiassoso per fare 3 minuti di rumore. "Ci aspettiamo che tanta gente scenda in piazza per manifestare. Abbiamo manifesti, striscioni e megafoni. Tutti potranno portare le loro esperienze o fare appelli. E noi, da uomini, ci mettiamo in prima linea per fermare tutto questo", hanno raccontato gli organizzatori Mattia e David.

lu.ard.