Violenza di genere al centro. In programma due iniziative per la giornata internazionale

Il Comitato unico di garanzia dell’Università di Urbino organizza due appuntamenti incentrati sul tema della violenza di genere, giovedì 23 novembre. L’evento rientra nelle iniziative che si svolgono, nel mondo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delle violenza contro le donne, istituita dall’Onu. "Questa drammatica realtà ci induce a rafforzare il nostro impegno per affinare le nostre capacità di analisi della violenza di genere e dotarci di strumenti di prevenzione e di intervento – afferma Raffaella Sarti, presidente del Cug –. Aprire spazi di discussione, informazione e confronto è senz’altro importante al fine di diffondere una cultura delle relazioni di genere improntata al rispetto". Il primo appuntamento sarà la presentazione-spettacolo di Nadia Maria Filippini "Mai più sole" contro la violenza sessuale (Viella, 2022), nell’aula D1 del Polo Volponi dell’Ateneo. L’evento ricostruisce un processo per stupro tenutosi a Verona nel 1976, fondamentale nel percorso che ha portato a rubricare la violenza sessuale – allora considerata un delitto "contro la moralità e il buon costume" – come un delitto "contro la persona". Il secondo sarà la proiezione gratuita del film "Sotto accusa", di Jonathan Kaplan (1988), appuntamento della rassegna CineCug, che si svolge nel Cinema Nuova Luce. Traendo spunto da un caso realmente accaduto, la pellicola narra la storia di una donna vittima di uno stupro di gruppo e sarà commentata dall’avvocato Giuseppe Briganti, consigliere di fiducia dell’Ateneo, con dibattito in sala a seguire.

n. p.