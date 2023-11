"Violenza di genere: diciamo basta"

Anche gli ambulanti si schierano dalla parte delle donne e contro i femminicidi. Ieri mattina, Valerio Tamburini, responsabile degli ambulanti del mercato di Pesaro, ha consegnato ai suoi colleghi un volantino da appendere in ogni bancarella per dire "Stop alla violenza di genere", riscuotendo grande successo anche tra i clienti. "Le donne vanno amate, non uccise – ha sottolineato Tamburini – e il cambiamento deve partire proprio da noi maschi, che dobbiamo esprimere un’indignazione sincera per i recenti fatti cronaca. Dobbiamo farci portavoce e promotori di una nuova cultura del rispetto, per restituire a tutte le donne la serenità di viverci accanto".