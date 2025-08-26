Violenza di genere e necessità di un futuro

Dalla violenza di genere possono nascere prospettive per il futuro: ne è convinta l’associazione urbinate Noidonne odv, che domani organizza un incontro aperto alla cittadinanza con la procuratrice di Ancona Monica Garulli, l’avvocato Lucia Annibali e la professoressa Anna Rita Calavalle, consulente della Commissione Parlamentare sul femminicidio.

L’incontro è fissato per le ore 17,30 nella Sala Incisori del Collegio Raffaello e sarà condotto da Alessandra Tempesta, vice presidente dell’Associazione Noidonne. "Riteniamo importante ripercorrere la dolorosa esperienza dell’agguato che Lucia Annibali subì il 16 aprile del 2013 e il coraggioso percorso di rinascita di cui fu capace – spiega Tempesta – narrato con grande intensità ed efficacia già nel primo libro di Annibali e riproposto nell’ultimo volume, scritto con la collaborazione della giornalista Daniela Palumbo, Il futuro mi aspetta, in cui il focus è principalmente sulle prospettive future. L’incontro sarà l’occasione di confrontarsi con due donne che sono diventate protagoniste di una vicenda esemplare, in cui all’esperienza del dolore ha fatto seguito un esercizio di umanità e condivisione, di competenza e professionalità che hanno consentito di assicurare alla giustizia il mandante e gli esecutori materiali dell’aggressione e ad una vittima di trasformarsi in messaggera di valori positivi come la forza, la resilienza, la pazienza, la gratitudine, la testimonianza. L’iniziativa si configura come un momento di riflessione profonda sul problema della violenza di genere, che negli anni sembra essersi aggravato, e di discussione di proposte operative per costruire soluzioni future; sarà una preziosa opportunità per discutere, con delle professioniste, su una tematica che riguarda la comunità tutta, che in diversi modi viene coinvolta da forme di violenza e sopruso: oltre alle donne, meritano attenzione, infatti, anche figli, mariti, e in generale tutti i cittadini".

L’iniziativa, che riaprirà l’attività dell’associazione Noidonne dopo la pausa estiva, sarà anche il primo di una serie di incontri sull’operato di personalità che, con sensibilità e uno sguardo femminile, hanno voluto lasciare un segno nella società e hanno voluto dare alla collettività un contributo personale di crescita. "Sarà un viaggio nella vita delle donne che lottano o hanno lottato", chiude Tempesta.

gio. vol.