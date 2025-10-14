Violenza di genere, prevenzione e repressione. Convegno con gli esperti

"Riflessioni sulla violenza di genere. Prevenzione e repressione. Il nuovo delitto di femminicidio". E’ questo il titolo del convegno che si terrà oggi pomeriggio, alle 15.30, al Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino. L’incontro è promosso da Aiaf (associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori) e riunisce istituzioni, magistratura e avvocatura. Dopo i saluti della prefetta Emanuela Saveria Greco, del procuratore Marco Mescolini, della presidente del Tribunale Lorena Mussoni e del presidente dell’Ordine degli Avvocati Arturo Pardi, porteranno il punto di vista dell’associazione la presidente nazionale Gabriella de Strobel e la presidente Marche Marina Guzzini. Il coordinamento è affidato all’avvocatessa Irene Ciani. La relazione centrale è del dottor Francesco Menditto, procuratore della Repubblica a Tivoli ed ex componente del Csm, chiamato a illustrare gli aggiornamenti sul "nuovo delitto di femminicidio" e i riflessi applicativi in tema di prevenzione e repressione. A seguire, focus sul ruolo della difesa con gli interventi delle avvocatesse Cinzia Fenici (Foro di Pesaro) e Cristina Perozzi (Foro di Roma), counsel presso la Corte penale internazionale. L’evento è aperto in presenza fino a esaurimento posti (iscrizioni su "Riconosco" del Coa Pesaro) e fruibile online tramite registrazione.