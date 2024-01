Violenza di gruppo, falso allarme. La famiglia: "Aiutateci a curarla"

E’ da curare. Questa volta lo dicono gli stessi familiari della giovane donna ucraina che l’altro ieri ha denunciato ai carabinieri di Montecchio di aver subìto violenza sessuale nella notte da 50 uomini, piombati in casa sua. La giovane, arrivata in Italia dopo lo scoppio della guerra nel suo paese, era stata vista vagare alle 3 circa nel centro di Montecchio.

Qualcuno ha chiamato i carabinieri per soccorrere la ragazza che appariva frastornata. Portata in caserma, la trentenne ha raccontato la presunta violenza sottoforma di orgia ma poi ha corretto le sue affermazioni dicendo che gli uomini erano stati molti di meno, infine ha riferito ai carabinieri che in realtà si trattava di un solo uomo, da lei conosciuto, che frequentava la casa dove lei viveva insieme ad una familiare adibitata ad assistere un’anziana. Questo rapporto sessuale, secondo il racconto, sarebbe passato da violento a consenziente e per questo da lei accettato, seppur dopo.

La donna è stata accompagnata in ospedale a Pesaro per esser sottoposta ad una visita ginecologica che non ha portato ad alcun riscontro di violenze.

La trentenne è stata poi riportata a casa. Qui i familiari hanno cercato di tranquillizzarla spiegando agli inquirenti che la giovane ha assoluto bisogno di esser curata per le conseguenze dello choc presumibilmente dovuto alla guerra nel suo Paese d’origine. Nessuno l’altra notte, l’aveva vista uscire di casa alle 3 mettendosi a vagare per Montecchio, col rischio di essere travolta dalle auto che transitavano nel centro del paese. La 30enne appariva molto determinata all’inizio nel racconta delle violenze in cui sembrava esser rimasta vittima ma poi il susseguirsi di più versioni dell’accaduto oltre al numero dei presunti violentatori, ha fatto subito pensare ad una ragazza con dei seri problemi psichici. Anche l’esortazione della famiglia di aiutare la ragazza a curarsi ha fatto chiudere il caso di una presunta violenza ai danni della giovane ucraina.