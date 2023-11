Violenza, la testimonianza delle vittime

Due giorni di iniziative per dire ‘basta’ ad ogni forma di prepotenza e sopruso di genere. In vista della ‘Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne’, il Comune di Terre Roveresche, in collaborazione con l’istituto comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’, la Compagnia delle catenelle, le Pro loco dei quattro municipi e un comitato di volontarie, ha organizzato una serie di eventi che si terranno domani e sabato all’auditorium ‘Santa Caterina’ di Orciano. Domani alle 21 ci saranno gli interventi di Monica Di Monte, psicologa specializzata sulla violenza di genere, e di Angelo Bertoglio, presidente dell’Associazione Nazionale Vittime Riunite d’Italia. A seguire le testimonianze di due donne che hanno subito violenza.

Sabato si inizierà alle 9, alla presenza degli alunni di terza ‘media’ che presenteranno i loro disegni sul tema e assisteranno prima alla proiezione di video e cortometraggi e poi alla testimonianza di alcune vittime di violenza. A seguire incontro dibattito con la psicologa Monica Di Monte. Sempre il 25, alle 18 e alle 21, lo spettacolo ‘V.Agina’, con Giulia Bellucci e Chiara Cruciano, che racconta le donne e i loro mille volti, tra comicità, profondità e poesia (la rappresentazione delle 21 è sold out). "La collaborazione con la scuola e le associazioni è un aspetto importante – affermano il vicesindaco Lucia Borsini, l’assessore Ortensia Sbrozzi e il presidente del consiglio comunale Sabina Stortiero -, perché tutti, istituzioni, agenzie educative e realtà di volontariato, siamo chiamati a fare la nostra parte".