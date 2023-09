Violenza sessuale al Lido, chiesti 2 anni e 8 mesi

Chiesti ieri 2 anni e 8 mesi di reclusione nei confronti di un 22enne fanese per violenza sessuale e lesioni. Oggi la sentenza. Il processo, che si svolge con rito abbreviato, è scaturito da una denuncia presentata da una ragazza, oggi 19enne, ma al tempo dei fatti 16enne che riferì ai carabinieri di Fano di aver dovuto subire in pochi minuti tre tipi di violenze dal giovane senza che potesse reagire perché "ubriaca". Gli avvocati dell’imputato, Francesco Coli e Ilenia Daniele, hanno chiesto la piena assoluzione del loro assistito per non aver commesso il fatto spiegando che la presunta vittima "ha raccontato bugie per giustificarsi sia di fronte alle amiche che l’avevano vista baciarsi apertamente col giovane malgrado fosse fidanzata, oltre ad averla vista allontanarsi mano nella mano verso la spiaggia".

Qui, la difesa ha rivelato che i due giovani "si sono accomodati sui lettini di uno stabilimento ma l’intervento di un vigilantes li ha indotti a sgombrare e subito dopo, in un altro stabilimento, hanno avuto lo stesso ordine di sgombero dal lettino da un secondo vigilantes. A quel punto, i due giovani si sono appartati, ma è un eufemismo, sotto il molo di Levante dove hanno consumato i rapporti sessuali senza che il notevole flusso di persone che abitualmente percorre il molo abbia sentito urla di protesta o richieste di aiuto". Per l’accusa invece, pm Silvia Cecchi, la consumazione del reato di violenza sessuale e lesioni è provata dal ricorso alle cure mediche per lesioni e non rileva il fatto che la giovane non abbia urlato o chiesto aiuto perché in preda all’alcol (aveva 0,50 di tasso alcolico). Acquisite anche le chat tra la ragazza e le amiche.