Violenza sessuale e stalking su una ragazzina

L’aveva persino chiusa a chiave in camera da letto e quando lei era riuscita a fuggire, lui l’aveva di nuovo afferrata per le braccia tentando di bloccare la fuga. Ma quello era stato solo uno dei tanti atti persecutori che quel 23enne originario della Sicilia, così giovane ma già condannato a 4 anni di carcere in primo grado per violenza sessuale su una 16enne pesarese, l’aveva costretta a subire. Convinto che lei lo tradisse, un giorno l’aveva minacciata anche di morte mostrando la lama di un taglierino. In più era solito controllarle di continuo il cellulare, oltre a pedinarla e ad appostarsi nei luoghi che la ragazza frequentava per lavoro o svago. A marzo 2021, la giovane decide di denunciarlo e il 23enne è stato indagato per stalking. Ieri, all’udienza preliminare la ex, difesa dall’avvocato Enrico Paci, ha presentato il conto per quelle sofferenze, depositando una richiesta di risarcimento danni di 50mila euro. L’imputato, tramite il suo legale, l’avvocato Matteo Mattioli, ha invece chiesto un rinvio per poter fare un’offerta alla vittima con cui poter chiudere la vicenda prima dell’eventuale rinvio a giudizio. Sempre però che riesca a raggiungere un accordo che soddisfi anche la parte civile. Altrimenti la strada del processo sarà segnata. La condanna per violenza sessuale è già stata impugnata davanti ai giudici dell’appello. Il 23enne era finito nei guai con l’accusa di aver approfittato dello stato di ubriachezza della 16enne per portarla in un casolare in campagna a Fano e costringerla a subire con la forza un rapporto sessuale.

e. ros.