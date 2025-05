La violenta per toglierle il malocchio

Pesaro, 21 maggio 2025 – Si voleva far togliere il malocchio, ma si è ritrovata vittima di una violenza sessuale. E il finto mago di Tavullia è stato condannato. A febbraio dello scorso anno una donna, residente nel pesarese, aveva chiesto aiuto a un sedicente mago per liberarsi dal malocchio ma, durante un rito esoterico che ha inaspettatamente preso una piega hot, si è ritrovata a subire un abuso. L’uomo, un 69enne originario del sud delle Marche e residente a Tavullia, è stato condannato ieri dal tribunale di Pesaro a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, a seguito di un patteggiamento. L’accusa è di violenza sessuale. Nessuno dei due era presente in aula al momento della decisione.

La vicenda risale al febbraio dello scorso anno, quando la donna, una residente del pesarese, si era rivolta all’uomo per liberarsi dalla “jella”. Secondo quanto emerso, il sedicente esperto dell’occulto avrebbe inscenato un rituale durante il quale le ha chiesto di stendersi, coprirsi gli occhi con una benda e spogliarsi parzialmente. E l’ha donna si è distesa sul lettino, volontariamente. Il rito avrebbe dovuto servire per “purificarla”, ma si è trasformato in un atto di violenza. L’uomo ha infatti utilizzato una candela in modo non consensuale, ignorando le richieste della donna di fermarsi.

“Smettila, non voglio”, avrebbe detto la vittima, secondo quanto riportato nella denuncia. Le sue proteste sono rimaste inascoltate. L’uomo le ha impedito addirittura di divincolarsi e liberarsi dalla presa tenendola ferma durante il compimento di questo rito. Ha quindi proseguito nel suo incantesimo proibito dicendole che non avrebbe smesso fino a quando non avesse sortito l’effetto benefico che era intenzionato a portare a termine.

Sconvolta, la donna ha sporto querela nel giro di 48 ore, dando il via alle indagini della Procura di Pesaro. Durante l’incidente probatorio, che si era svolto a luglio, la donna aveva confermato in aula la sua versione dei fatti. La vittima non si è costituita parte civile. Il 69enne, difeso dall’avvocata Stefania Fiondi, ha patteggiato la pena ottenendo la sospensione della condanna. La donna è assistita dall’avvocato Luca Piscaglia.