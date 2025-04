Violenza sessuale in piazzale Matteotti a Pesaro, la condanna. Ma lei ha paura a uscire

Pesaro, 10 aprile 2025 – L’aveva trascinata dietro a un chiosco in piazzale Matteotti per costringerla a fare sesso. Erano le 5 del mattino e lei era riuscita a salvarsi urlando e chiamando aiuto. Qualcuno nelle vicinanze l’aveva sentita avvisando i carabinieri.

Ieri l’aggressore è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione e all’espulsione dal territorio italiano una volta che avrà scontato la pena. È la decisione presa ieri mattina nei confronti di un 30enne originario del Bangladesh accusato di violenza sessuale su una 40enne sudamericana in piazzale Matteotti, lo scorso ottobre.

Il giudice ha inoltre stabilito un risarcimento in sede civile con il pagamento di una provvisionale di 15mila euro nei confronti della donna, oltre al pagamento delle spese legali. È stato invece assolto per le accuse di porto abusivo del coltello e resistenza a pubblico ufficiale – spiega l’avvocato Michele Mariella, difensore dell’imputato –. Ora aspettiamo le motivazioni e decideremo se fare ricorso”.

L’accusa aveva chiesto l’applicazione di una pena di due anni e 9 mesi di reclusione. Il cittadino del Bangladesh era presente ieri in aula insieme alla donna che ha atteso la lettura del dispositivo e si è costituita parte civile assistita dall’avvocato Andrea Casula.

“La signora prende atto che la pena comminata è più alta di quella originariamente concordata – commenta l’avvocato Casula –. Certo, non è facile spiegare a chi subisce un trauma grave che la risposta sanzionatoria non è così alta come ci si aspetta. La signora ha ancora paura di uscire la sera. Lei lavora fino alle otto perché è impiegata come addetta alle pulizie in un’azienda del fanese. Mi ha detto che il trauma le è rimasto. E’ stata sdraiata a terra con forza e, come ho spiegato in udienza, se non fossero arrivati i carabinieri la violenza si sarebbe verosimilmente consumata. Se il peggio non è avvenuto è stato solo grazie ai presenti, a quel ‘mondo notturno’ della cui esistenza non si sospetta, fatto da chi esce col cane o da quelli che si svegliano per andare a lavorare. Sono state queste persone a far intervenire la pattuglia, altrimenti la vicenda si sarebbe conclusa in un altro modo”.

Piazzale Matteotti e il centro storico sono stati, in queste settimane, al centro dell’attenzione degli inquirenti per una serie di episodi di vandalismo e violenza. Pochi giorni fa, sempre in piazzale Matteotti, tre ragazzine erano state avvicinate e molestate da uno sconosciuto. Erano circa le 18,30 e l’uomo era stato bloccato dalla squadra volante della Questura.

L’episodio aveva coinvolto due ragazzine di 13 e 14 anni e un’altra giovane, appena maggiorenne che ha fatto partire la segnalazione. Una delle giovanissime aveva filmato la scena. La 18enne aveva raccontato agli agenti quanto accaduto e la sua ricostruzione ha permesso agli agenti di rintracciare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e precedentemente allontanato dal centro storico per comportamenti simili. La posizione dell’uomo è al vaglio dell’autorità giudiziaria.