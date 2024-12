Violenza sulla neonata. Papà sotto inchiesta, perquisita la sua casa

E’ accusato dalla moglie di aver compiuto atti sessuali sulla figlia neonata. Lunedì mattina gli agenti del commissariato di Fano hanno perquisito la sua casa sequestrando il suo cellulare, il computer e tutti i dispositivi elettronici che hanno trovato. E ieri mattina sia lui, nigeriano di 26 anni, assistito dall’avvocato Massimiliano Tonucci, sia la moglie, connazionale di 24 anni, sono stati ascoltati dal giudice del tribunale dei minori di Ancona. La donna e la piccola, che da pochi giorni ha compiuto dieci mesi, si trovano ora in una struttura protetta. La donna aveva presentato una querela la settimana scorsa raccontando agli agenti di aver visto il marito cambiare la piccola. Un comportamento che l’avrebbe insospettita, visto che il marito non è solito farlo. E dopo quel cambio avrebbe fatto la terribile scoperta dei vestitini della neonata sporchi di quello che lei ha riferito essere liquido biologico del marito. Ma questo, secondo la donna, sarebbe stato solo l’ultimo di altri due episodi che l’avrebbero messa in allarme anche nei mesi precedenti. I primi di maggio, secondo quanto riferito dalla donna, lo avrebbe trovato steso sul letto con la neonata seduta sopra e anche in quel caso nella sua biancheria intima avrebbe trovato liquido biologico. L’episodio non si sarebbe più ripetuto fino al mese scorso quando, in altre due occasioni, avrebbe notato questi stessi comportamenti da parte del marito. L’ultimo episodio è quello che ha fatto scattare la querela e il successivo allontanamento della mamma e della bimba dal piccolo appartamento di Fano in cui abita la famiglia. Dinanzi al giudice lui ha negato tutto. Per l’uomo, ora indagato, non sono state disposte misure cautelari. Gli inquirenti hanno sequestrato i dispositivi elettronici all’interno dei quali verranno cercati eventuali elementi di prova, immagini o video, che possano essere utili ai fini delle indagini.