Violenza sulle donne, un giorno solo non basta. Sedici appuntamenti tra cinema, teatro, mostre

Sedici giorni di fila per dire "no" alla violenza sulle donne. E’ quanto ha organizzato in città, per celebrare la ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’ (che ricorre il 25 novembre), l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Fano assieme alle tante associazioni femminili che tutto l’anno animano di iniziative il PariCentro di via Montevecchio, per trasmettere una cultura dell’uguaglianza e del rispetto.

L’hanno intitolato "il Colore del Rispetto" il ricco cartellone di eventi che abbraccia anche la Giornata dei Diritti Umani, che il 10 dicembre concluderà i 16 giorni di iniziative, con una tavola rotonda ‘Luce sui diritti’. In quell’occasione, al tavolo dei relatori, i piccoli cittadini del Consiglio delle Bambine e dei Bambini, che al termine della conferenza andranno a decorare il grande albero di Natale di piazza XX Settembre, con le frasi che ieri mattina 600 scolaretti di Fano e San Costanzo hanno affidato alla Rocca Malatestiana, per raccontare i loro desideri di pace, nella Giornata dei diritti dell’infanzia e adolescenza.

E così quest’anno si comincerà a dire "Stop alla violenza" da venerdì alle 9.30, quando, nella sala Verdi del Teatro della Fortuna, si celebrerà il consiglio comunale monotematico sulla Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, che proseguirà il pomeriggio successivo. Sabato alle 17.30, sempre a Teatro, sono in programma due appuntamenti: nella Sala Verdi va in scena ‘Inventario delle cose certe’, spettacolo teatrale nato in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa di Joyce Lussu (partigiana, scrittrice, medaglia d’argento al valor militare, capitano nelle brigate Giustizia e Libertà, sorella dello storico Max Salvadori e moglie del politico Emilio Lussu) con Isabella Carloni e nel Foyer l’inaugurazione della mostra "Com’eri vestita" a cura di Libere Sinergie, Giunone, Amnesty International Pesaro, Alba Rosa con le danze della scuola Vaganova e poesie di Mirella Montalbano. Una mostra diffusa in 4 luoghi (i foyer del Teatro della Fortuna, del cinema Politeama, del Masetti e al Paricentro) che attraverso 17 combinazioni di abiti cerca di combattere lo stereotipo che la violenza scaturisca dalla provocazione dell’abbigliamento femminile.

Lunedì 27 si prosegue alle 21 al Politeama con la proiezione del film "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi (con biglietto ridotto), sabato 2 dicembre alle 17.30 al PariCentro "Un’inedita Callas" con le sue Lettere d’amore e martedì 5 dicembre alle 21.15 al Masetti il film "Mur" di Kasia Smutniak (con biglietto ridotto). Per tutto il tempo sarà visibile la campagna di comunicazione "L’amore non ha lividi" (con 17 affissioni a tema 25 Novembre a cura del prof Giampiero Valletta) realizzata dalla IV D dell’Istituto Seneca del Polo 3, l’illuminazione viola dei monumenti cittadini e la campagne di sensibilizzazione "Orange the world 2023" del Soroptimist Fano per la divulgazione di ‘Read The Signs’ che insegna a riconoscere i 10 segni di una relazione tossica. In tutto questo: "Non accettate nessuna forma di violenza - ha ricordato l’assessora Sara Cucchiarini - e ricordate il 1522, il numero anti violenza e stalking".