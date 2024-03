Violenza, vanno a casa per arrestarlo. E ci trovano anche un etto di droga

Sono andati a casa sua per arrestarlo e portarlo in carcere dovendo scontare una pena per reati da codice rosso passata in giudicato. Ma come è prassi, i carabinieri eseguono sempre una perquisizione domiciliare prima di lasciare la casa dove è stato prelevato qualcuno da portare in carcere. In questo caso, i militari hanno trovato nascosto in camera poco meno di un etto di hashish, che da quanto accertato, era un quantitativo pronto per essere spacciato. Così è scattato l’arresto in flagranza dell’uomo, un trentenne di professione rappresentante di commercio, il quale ha cercato di spiegare che si trattava di una quantità di stupefacente per uso personale ma la giustificazione non è stata ritenuta convincente. Così è stato portato in cella per due ragioni: la prima per scontare una pena, la seconda per la droga. E per quest’ultima, c’è stata ieri mattina l’udienza di convalida davanti al gip, che ha provveduto a convalidare il provvedimento di arresto dei carabinieri tenuto conto che l’uomo era già noto alle forze di polizia per lo stesso tipo di reato. In questo caso, il 30enne è stato portato in carcere e a breve dovrebbe svolgersi il processo per quel ritrovamento di circa un etto di hashish nella sua casa.

Non sono stati chiariti invece i dettagli che hanno portato il 30enne in carcere per reati di genere, ossia da codice rosso nei confronti di una donna. I fatti risalgono lontano nel tempo tanto che la pena è passata in giudicato con sentenza della Cassazione.

Una tendenza, quella dei reati da codice rosso, che stanno sommergendo le aule di tribunale e in particolare quelle di Pesaro. Ogni giorno ci sono quasi sempre 5 processi per atti di persecuzione, abusi, maltrattamenti in famiglia e minacce che vedono le donne al centro del mirino di mariti, compagni ma soprattutto ex che non accettano la fine del rapporto e tantomeno la vista della donna con un nuovo compagno. Da qui, minacce e spesso botte che sfociano nei tribunali con delle condanne.