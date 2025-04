Violini, prestazione da incorniciare. Alma Juventus sempre in evidenza

È l’eccellente prestazione di Riccardo Violini la più bella notizia proveniente dalla seconda gara stagionale degli Esordienti della Scd Alma Juventus Fano, che dopo il debutto di Cadelbosco di Sopra (Re) la scorsa domenica si sono spostati a Vignola (Mo) per l’edizione 2025 del Gp Fioritura. Il 1° Anno arancio-aragosta si è confermato sui livelli della prima uscita stazionando nelle posizioni di testa sino all’ultima tornata, quando un lieve salto della catena lo ha rallentato facendogli perdere un po’ di terreno e costringendolo ad accontentarsi di un arrivo a ridosso del gruppo. Stante il forfait per otite di Nico Fossa, Violini era peraltro l’unico portacolori della formazione del diesse Samuele Mancinelli per questa categoria. Al via si erano presentati in tutto 93 corridori in rappresentanza di ben 42 società, ma solo 56 di essi hanno completato il circuito piuttosto tecnico di 4,9 chilometri da ripetere cinque volte. Tra i 2° Anno ha invece concluso in gruppo Simone Ringhini, anch’egli encomiabile essendo riuscito a reggere il ritmo sostenuto di una corsa di alto livello. In questo caso 107 i partenti, di cui appena 49 in grado di coprire per intero i sette giri previsti. Tra i ritirati pure i suoi compagni di squadra Diego Giannetti e Riccardo Agostini, l’uno fermatosi a tre dal termine e l’altro a due per noie meccaniche. Assenti in questa trasferta Federico Pogliaghi e Martino Scarselli, rispettivamente per un impegno scolastico e per il prolungarsi degli effetti di uno stato febbrile. Dunque è iniziata nel migliore dei modi la stagione dell’ Alma Fano. Una società ricca di talenti e che valorizza i ciclisti del territorio. Le soddisfazioni sono frutto di un grande lavoro di squadra. I dirigenti investono. C’è passione e professionalità.

b. t.