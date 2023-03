Viollet-le-Duc e il trionfo del neogotico

Oggi torno agli specialisti delle architetture neogotiche, nell’ambito di quel revival di Medioevo che aveva interessato la seconda metà del XIX secolo. Non avevo ancora trattato il sommo: Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Il grande architetto nacque a Parigi nel 1814, in pieno Romanticismo; l’aria di quel movimento artistico-letterario lo pervase a tal punto da essere considerato un esponente del “romanticismo“ in architettura, precisamente un “goticista“.

Viollet-le-Duc divenne sì un architetto, ma fu anche un ottimo disegnatore, soprattutto acquerellista e la vena artistica lo accompagnò per tutta la vita, contaminando i restauri che effettuò su alcuni notevoli monumenti di Francia. Criticò sempre, aspramente, i seguaci dell’arte classica, criticandone gli assunti. Nell’anno 1840 gli fu affidato il restauro dell’abbazia di Vézelay, aveva 26 anni. Nello stesso anno ebbe la cura del restauro della Sainte-Chapelle di Parigi e nel 1844 addirittura quello della cattedrale di Notre-Dame. Mise mano alla basilica di Saint-Denis e alla cattedrale di Amiens, a Notre-Dame di Poissy, a Saint-Sernin di Tolosa e alla cattedrale di Reims. Dal 1849 prese a occuparsi del restauro integrativo dell’abitato fortificato di Carcassonne, che ricostruì in gran parte secondo uno stile gotico formale, reinventato a tavolino dallo stesso.

Eugène Emmanuel aveva trascorso anni a studiare quel periodo del Medioevo. Se da un lato Viollet-le-Duc è additato oggi, in accademia, come "colui che fece ciò che non si deve fare" nell’ambito del restauro architettonico, ossia integrare edifici antichi creando "falso storici", dall’altro il genio del grande architetto francese salvò quella cittadella fortificata dalla rovina. Oggi, grazie a Eugène, Carcassonne è patrimonio Unesco.

(fine prima parte - puntata 267)

Daniele Sacco