Violò la quarantena: lavori socialmente utili e niente condanna

Aveva violato la quarantena ed era andato a lavorare nonostante fosse positivo al Covid. Scoperto dalle forze dell’ordine, era stato denunciato e poi finito a processo per inottemperanza del provvedimento dell’autorità. Inutili erano state le sue giustificazioni, ovvero che nella sua attività non c’erano altre persone e che quindi non avrebbe potuto neppure correre il rischio di contagiare qualcuno. A finire nei guai era stato un 60enne, pesarese, titolare di una carrozzeria in città. Difeso dall’avvocato Francesca Paradisi, ha scelto di svolgere i lavori di pubblica utilità. E in questi mesi ha osservato il programma e tabella di marcia stabiliti dal Tribunale di Pesaro. Ieri mancava solo l’esito della relazione. Processo rinviato a settembre. In quel giorno, il giudice rileverà l’esito positivo dei lavori e dichiarerà estinto il reato. Il 60enne se la caverà senza condanna.

e. ros.