Virginio è rientrato dal raduno. Oggi riprenderà coi compagni

E’ rientrato ieri dal raduno azzurro di Roma Nicolò Virginio, che figurava fra i 15 convocati dal nuovo Ct Luca Banchi. Tre giorni di allenamento al PalaTiziano che avrebbero dovuto concludersi con uno scrimmage contro la Sebastiani Rieti, poi annullato a seguito dei gravi fatti accaduti, costati la vita all’autista del pullman che domenica sera stava riportando a casa i tifosi di Pistoia. Undici dei quindici atleti chiamati da Banchi giocano in A2: il criterio è stato quello di rispettare gli impegni delle società di serie A che partecipano alle coppe o impegnate in anticipi o posticipi. Per Virginio e gli altri ragazzi che militano al piano di sotto è stata una grande occasione per farsi vedere dal nuovo commissario tecnico azzurro che ha preso le redini della Nazionale poche settimane fa: "Sono molto soddisfatto del livello di partecipazione di ognuno di loro - ha detto Banchi a fine raduno -. Indossare la maglia della Nazionale permette di moltiplicare le proprie risorse. Questi giocatori sono dotati di talento speciale, sotto il profilo tecnico, fisico ed atletico, qualità che hanno permesso loro di catturare la nostra attenzione e meritare questa convocazione che a breve-medio termine gli permetteranno di diventare atleti capaci di aspirare alla maglia della Senior". Oltre a Virginio erano presenti Gregorio Allinei (2004, Juvi Cremona), Matteo Cavallero (2003, Urania Milano), Ethan Esposito (‘99, Valtur Brindisi), Filippo Gallo (2004, Estra Pistoia), Andrea Loro (2003, Blu Basket Bergamo), Leonardo Marangon (2005, Cividale del Friuli), Luca Possamai (2001, Libertas Livorno), Alvise Sarto (2000, Fortitudo Bologna), Liam Udom (2000, Sebastiani Rieti) e Federico Zampini (‘99, Tesenis Verona). Completavano il gruppo i 4 giocatori provenienti dalla serie A, ovvero Leonardo Okeke (2003, Acqua S.Bernardo Cantù), Andrea Calzavara (2001, Old Wild West Udine), Guglielmo Caruso (‘99, Napoli Basket) e David Torresani (2005, Nutribullet Treviso). e.f.