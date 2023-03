Virginio Giovagnoli il poeta romantico

"Quando l’immagine precede o segue il pensiero, le parole aprono il cuore e la mente. Questo è ciò che penso, e credo di poterlo trasmettere anche a voi attraverso questo libro". Così scrive nell’introduzione del suo ultimo lavoro: "Vorrei un mondo diverso. La mia rinascita: poesia, sogni e desideri" il poeta e scrittore di Belforte All’Isauro Virginio Giovagnoli, 80 anni. "La terra in cui viviamo in questi tempi di globalizzazione, economica, sociale e culturale non è più la stessa. Siamo stati noi a rovinare e a sfruttare il bene più prezioso: il nostro mondo. Ho cercato di riproporre tutti i passaggi della mia vita, scrivendo libri d’amore, d’avventura e di fantasia. "Dentro la poesia- precisa Giovagnoli- c’è la mia anima, il mio cuore e tutto me stesso e del disfacimento del nostro pianeta". Giovagnoli è partito dalla poesia per passare poi ai romanzi. Nel giugno del 2022 ha ricevuto un premio per "Il passato e l’ignoto". Amedeo Pisciolini