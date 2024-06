Viridissima, il sogno si è avverato: "Il calcio regala emozioni uniche"

Vincere significa arrivare a tagliare un traguardo o realizzare un desiderio che si è sognato a lungo e Apecchio sportiva ha sognato e vinto. L’ha fatto domenica scorsa sul neutro di Fossombrone contro il Csi Delfino Fano, ai calci di rigore per non far mancare l’ultimo battito, l’ultima emozione. Vittoria non vuol dire solo avere la meglio su qualcuno ma anche affrontare delle sfide e vincerle e la Viridissima le ha vinte. Sono passati 103 anni dalla sua fondazione e le sfide sono state tante. Era il mese maggio del 1998 e l’Apecchio con un gol di Bagiacchi all’80’ contro il Belforte regalava la Promozione (traguardo storico per la società), poi nella stagione 2002-2003 l’ultimo campionato di Prima categoria, la discesa in Terza e tanta Seconda fino a ritrovare domenica scorsa e 21 anni dopo, la Prima categoria. È stata festa grande in paese come si conviene quando si fanno le cose in grande.

"Tornando qualche anno fa ad Apecchio – dice il presidente- giocatore Stefano Pierotti – sognavo di riuscire a compiere qualcosa del genere, grazie ai ragazzi e a tutti quanti hanno lavorato per questo successo sportivo, il calcio regala emozioni uniche". "Dopo la promozione centrata da capitano giocatore questa è la seconda – sottolinea il diesse Marco Smacchia – vincere lo spareggio da direttore sportivo è una cosa speciale, sono contentissimo, ringrazio tutti i ragazzi che sono stati bravissimi, ringrazio la dirigenza, lo staff tecnico e i tifosi, è stata la vittoria del collettivo, ora ci godiamo la festa ma stiamo già lavorando per la prossima stagione". La prossima stagione che regalerà tanti derby, uno su tutti, quello del ‘Nerone’ tra la Viridissima e l’Audax.

I protagonisti

Portieri: Edoardo Fabbri, Alessandro Martinelli.

Difensori: Michel Aboh, Christian Barbadoro, Davide Bernardini, Francesco Braccalenti, Samuel Mattiacci, Luca Morganti, Matteo Parlani, Luis Ruci, Elia Stefanini, Lorenzo Vernarecci. Centrocampisti: Sami El Karouachia, Luca Fraternali, Elia Materni, Stefano Pierotti, Giovanni Rossi, Alessandro Salciccia,Thomas Scardacchi, Godwin Ugwoke, Fall Wack, Luis Xherrahi.

Attaccanti: Matteo Biccari, Klevi Dedja, Abderrahmane Mouaoui, Lorenzo Scarselli, Simone Smacchia, Emanuele Stocchi.

Staff tecnico: allenatore, Augusto Lulli, viceallenatore: Giuseppe Turco. preparatore dei portieri Davide Paioncini.

Organigramma societario

Presidente: Stefano Pierotti, vicepresidente: Gauro Pazzaglia. Segretario: Valerio Fava. Direttore sportivo: Marco Smacchia Luca Bagiacchi, dirigenti: Yuri Bernardini, Edgardo Biccari , Fosco Caselli, Carlo Catucci, Raffaele Corazzi, Moreno Diotalevi, Gianpiero Donini, Giorgio Fabbri, Angelo Fodaroni, Pino Fontanelli, Riccardo Fava, Matteo Giorgini, Fausto Granci, Michele Marinelli, Leo Patrignani, Adele Pazzaglia. Custode: Franco Granci. Social Media Manager: Andrea Sponticcia.

Amedeo Pisciolini