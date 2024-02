Virtuosismo e musicalità d’autore con il quintetto Gomalan Brass

Un inusuale ed eclettico quintetto di ottoni, il Gomalan Brass, è atteso per il prossimo appuntamento con la 64ª stagione dell’Ente Concerti, presieduto da Marta Mancini (Teatro Rossini, oggi ore 18). Fondato da Marco Pierobon e Marco Braito, trombe, Nilo Caracristi, corno, Dalmar Nur Hussen, trombone, Alessandro Fossi, tuba, nel 2000 subentrano Gianluca Scipioni al trombone ed Oswald Prader alla tuba. Alessandro Fossi rientrerà nel 2008 al suo posto originale ma successivamente Ammannati lo sostituirà definitivamente. Il Gomalan Brass Quartett è una delle formazioni italiane di ottoni più apprezzate per l’alto livello esecutivo e la capacità di creare un impasto sonoro che ha la caratteristica della straordinarietà come testimoniano le parole del celebre direttore d’orchestra Zubin Mehta: "è un grande gruppo: virtuosismo e musicalità fuori dal comune".

Grazie all’avvincente sinergia tra abilità esecutiva e coinvolgimento teatrale, il Gomalan Brass da oltre un ventennio si muove con disinvoltura all’interno di un repertorio vastissimo, che spazia dal Rinascimento alla musica contemporanea, senza disdegnare incursioni nella musica leggera. Lo spettacolo proposto e continuamente rinnovato, la riconosciuta eccezionalità musicale e la particolare verve istrionica dei componetti del quintetto da più di vent’anni conquistano pubblico e critica di tutto ii mondo. Il gruppo instaura col pubblico un contatto diretto e molto coinvolgente grazie alla teatralità che caratterizza le loro performances.

Nel 2001, per le Celebrazioni Verdiane, il Gomalan Brass porta in scena “Aida“ di Giuseppe Verdi in forma di musical, ridotta in 55 minuti e 5 soli personaggi/musicisti/cantanti sul palcoscenico. Il quintetto ha all’attivo cinque lavori discografici e due Dvd, pubblicati da Summit Records e Naxos. “Moviebrass“, terzo progetto discografico, è stato fra i più scaricati dal sito classicsonline.com. Ad appena due anni dalla fondazione, nel novembre 2001, il gruppo si aggiudica inoltre il primo premio al prestigioso Concorso Internazionale “Città di Passau“, uno dei più importanti riconoscimenti a livello mondiale nel campo della musica per ottoni, guadagnandosi la stima di illustri direttori d’orchestra come Metha, Muti, Sinopoli, Barenboim, e di ottonisti di rilievo internazionale. I concerti del Gomalan Brass Quintet sono stati trasmessi da svariate emittenti radiofoniche (Radio Vaticana, Radio Canada, Radio della Svizzera Italiana, Radio Classica, Radio Tre).

Biglietti da 8 a 20 euro alla biglietteria del Teatro Rossini (0721 387621) Info: info@enteconcerti.it www.enteconcerti.it

ma. ri. to.