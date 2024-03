Virtus, che capolavoro. Vince e conquista la finale

fano

3

mantova

1

SMARTSYSTEM : Dimitrov 26, Roberti 11, Galdenzi, Merlo 17, Partenio 4, Raffa (L), Margutti, Focosi 10, Mazzon, Gori, Maletto 8, Uguccioni. All. Mastrangelo.

GABBIANO MANTOVA: Miselli 10, Catellani (L), Parolari, Novello 28, Yordanov 9, Scaltriti 7, Tauletta, Martinelli, Ferrari 9, De Palma, Sommavilla, Zanini, Gola 1, Massafeli. All. Serafini.

Arbitri: Antonio Gaetano e Marco Pasin. Parziali: 25-22, 25-21, 23-25, 25-20.

Note: Fano battute vincenti 7, battute errate 13, muri 14. Mantova battute vincenti 3, battute errate 16, muri 11.

La Smartsystem batte la favorita Mantova e conquista la finale di Coppa Italia di serie A3. Oggi alle 18 al Palas Allende incontrerà Palmi che nell’altra semifinale ha avuto la meglio su Savigliano per 3-0.Contro la capolista dell’altro girone, i fanesi reduci del successo contro Macerata in campionato, sono partiti forte (2-0) per poi cedere nel terzo, ma reagendo subito e afferrando con il fuoco dentro il quarto parziale. Soffrendo, ma non mollando mai. Mantova ha venduto cara la pelle.

L’ultimo ad arrendersi l’opposto Novello. Nel primo set i biancorossi sono furiosi (18-15), i lombardi però reagiscono, ma nel finale il trio Roberti, Focosi e Merlo accendono un palas strapieno. Quest’anno un vero e proprio fortino, inviolato. Nella seconda frazione l’equilibrio è rotto da un super Merlo che, sul 13-13, va in battuta e manda in tilt la ricezione avversaria (18-14).

Fano mantiene qualche punto di vantaggio che conserva fino alla fine. Il Gabbiano seppure con le ali spezzate continua a volare e lo fa nel terzo tempo, quello più delicato. La battuta e gli attacchi di Novello scavano il break (5-9), i locali provano a rientrare con Dimitrov al servizio (21-21), ma ancora l’opposto e Yordanov a muro riaprono la sfida. Fuochi d’artificio nel quarto periodo. Si viaggia punto a punto fino a quota 17 poi la Smartsystem cresce a muro con due stampe di Roberti e Maletto. E’ il gap decisivo, Dimitrov è scatenato in attacco ed un’invasione fischiata ai mantovani chiude la contesa.

"Siamo molto contenti, era il primo test tra i due gironi e lo abbiamo superato alla grande – così il capitano Mattia Raffa -. Ci aspettavamo Mantova così aggressiva perchè è l’unico modo per batterci in casa nostra, noi siamo stati bravi ad uscire dai momenti di difficoltà dopo il terzo set. A me piace giocare questo tipo di partite, offro il meglio di me quando sono sotto pressione, sono contento perchè questo viene fuori in queste occasioni".

Beatrice Terenzi