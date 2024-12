Virtus, è il passo giusto. Merlo: "Siamo in crescita"

Altri tre punti dal sapore di salvezza per la neopromossa Smartsystem Essence Hotels. Al Palas Allende cade anche Siena. Un 3-0 secco che la dice lunga su come ha giocato la Virtus. Il risultato finale non deve però trarre in inganno perché in ogni set c’è stata battaglia, così come precisa il capitano Manuel Coscione: "Match tirato – esordisce il piemontese – noi siamo stati bravi a rimanere sempre lì nonostante le difficoltà. Con Siena abbiamo spinto e si sono create delle situazioni a nostro vantaggio mai verificatesi ad inizio stagione".

Fattore determinante, il pubblico: "Confermo – risponde sicuro il regista virtussino – il pubblico ci trasmette adrenalina, anche in momenti delicati. Se penso al secondo set, avanti 24 a 21, gli avversari che recuperano ma noi bravi a spingere e chiudere". Sei punti in due gare: "Bisogna crederci e pensare una partita alla volta – dice Coscione –, ma questo non basta perché le squadre dietro di noi vincono e rimangono in piena corsa". Dopo un periodo di adattamento alla nuova categoria, il veneto Pietro Merlo sta emergendo a suon di prestazioni positive: "Il livello della serie A2 è alto – afferma lo schiacciatore – ma stiamo crescendo, siamo in fiducia e consapevoli dei nostri mezzi. Però il campionato è lungo e può succedere ancora di tutto". Anche Merlo fa una menzione particolare: "Con un pubblico così – conclude Merlo – è facile giocare, ma bravi anche i miei compagni di squadra che contro i toscani hanno veramente dato il massimo". Fano attualmente è all’ottavo posto con 18 punti. b.t.