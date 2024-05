Virtus Roma piega il Bramante. Ora garadue si giocherà a Pesaro

virtus roma

74

bramante

50

: Petrucci 11, Whelan 14, Frisari, Casale 6, Valentini 20, Zoffoli, Pellegrinotti 2, Columbano, Giorgi 4, Rocchi 9, Giacomi 3, Fokou 5. All. Tonolli

PESARO: Delfino 6, Crescenzi 9, Ricci, Sgarzini, Druda, Ferri, Nicolini E., Centis 7, Sabbioni, Stefani 16, Panzieri 8, Giampaoli 4. All. Nicolini

Parziali: 18-8, 24-13, 16-8, 16-21.

Progressivi: 18-8, 42-21, 58-29, 74-50.

Usciti per 5 falli: nessuno.

Il Bramante perde garauno della semifinale playoff promozione in casa della Virtus Roma. Partita senza storia in un ambiente assolutamente inadeguato al rialzo per la categoria, 2790 paganti e tutti cantanti. I ragazzi di coach Nicolini sono apparsi da subito intimoriti e con il classico braccino corto. Tanti tiri sbagliati che di solito entrano con un Lucio Delfino molto sottotono. La Virtus al contrario molto galvanizzata dall’ambiente e dalla straripante fisicità ha avuto gioco facile e scavato subito il solco. Di buono c’è che i play off sono partite che durano 3 tempi, il primo è andato giustamente ai romani, vediamo se giovedì prossimo al Palamegabox la musica sarà la stessa. In prima fila c’era la presenza del presidente federale Gianni Petrucci.

b.t.