Virtus, Roscini affiancherà ancora coach Mastrangelo

La sua inseparabile e storica tavoletta sotto braccio, grazie alla quale gli avversari vengono studiati e monitorati, oltre ad una grande esperienza e professionalità a disposizione della prima squadra. Il fanese Roscini (foto) affiancherà ancora Mastrangelo nella guida tecnica della Virtus Fano in serie A2, un viceallenatore che in poche parole ha fatto e continua a fare la storia della pallavolo fanese: "Fare parte del gruppo e giocare un nuovo anno in A2 con la squadra della propria città non mi può far altro che contento - diceSimone Roscini -. Dopo un primo anno conoscitivo ora è chiaro che puntiamo a fare meglio e toglierci altre soddisfazioni. Ci sono tutte le qualità per far bene e divertire". Ma dall’alto della sua esperienza il vice di Mastrangelo mette tutti in guardia: "Ci saranno naturalmente dei top team come Taranto, Prata, Siena, Brescia e Aversa ed altre che comunque si sono rafforzate, oltre ovviamente alle sorprese che verranno fuori". E la Virtus pronta a dire la sua: "Certamente – aggiunge – Merlo e Roberti con un anno in più di esperienza saranno importanti, senza dimenticare Coscione, Mengozzi e Ricci che saranno determinanti".

b. t.