Vis, 3-0 ’scacciapensieri’. Una vittoria per il morale

Il rischio c’era, inutile negarlo. Quello di una falsa partenza che avrebbe potuto condizionare il resto della corsa. La Vis lo ha neutralizzato per tempo. Il 3-0 al Livorno scaccia i cattivi pensieri, rallegra il popolo del Benelli e mette la squadra di Stellone in agio di spiccare ulteriori salti, Pianese permettendo.

Corsi e ricorsi toscani. Anche un anno fa la prima vittoria era stata un 3-0, sempre inflitto agli amaranto, ma aretini. E qui le analogie si fermano. Dice Formisano che la squadra pesarese è però meno forte di quella della scorsa stagione, quando la sua Pianese fu azzannata al Benelli e cadde senza mai riuscire a tirare in porta. Di lì il pronostico (azzeccato) di una Vis da prime posizioni. Opinioni.

Roberto Stellone ha attribuito valore intrinseco al risultato: serviva soprattutto per il morale. Bene mettere in campo i principi di gioco, se si abbinano ai punti va ancora meglio. Si è rivista, per oltre un tempo, la Vis dei tempi migliori. Compito agevolato dall’aver giocato quasi tutta la partita in superiorità numerica, il che induce prudenza nei giudizi. Decisivi i primissimi minuti di pura aggressione: in 4’ il frastornato Livorno ha beccato un gol (Stabile) e un quasi gol (ancora Stabile), poi tramutato dal video support nel rosso a Noce. In entrambi i casi Giovannini ispiratore. Il difensore in maschera (Formisano per scagionarlo ha attribuito gli svarioni al malfunzionamento della protezione al volto) era stato inizialmente graziato dall’arbitro, bravo Stellone a giocarsi subito la card, che sta diventando per gli allenatori una sorta di tattica applicata con altri mezzi.

Cosa ha funzionato. La verticalità spinta, alimentata dalle catene esterne, dalla vena di Giovannini, dai rientri di Nicastro a legare il gioco e creare i vuoti alle spalle. Hanno segnato attaccanti e centrocampisti, hanno avuto chance un po’ tutti, compresi i nuovi entrati. La Vis ha concluso 14 volte in porta (ad Arezzo giusto mezzo tiro) e 5 fuori, ma il dato è relativo, visto il contesto. Due parole su Giovannini: l’ex Modena porta una diversità importante negli schemi biancorossi. Degli altri nuovi: Stabile vede la porta, notevole il dinamismo di Vezzoni, Beghetto ancora un po’ frenato.

Cosa ha funzionato meno. La Vis ha rischiato due volte di subire il 2-1, la prima volta addirittura a campo apertissimo, la seconda su palla inattiva (ci può stare). Pozzi ci ha messo le pezze. Dopo un primo tempo arrembante, nella ripresa è andata in modalità risparmio, con punte di accademia. A parziale giustificazione, i livelli di afa. I ritmi bassi hanno agevolato i tentativi labronici. Partita comunque mai in discussione.

Ora serve conferma. Sabato al Benelli arriva la Pianese (ore 15), attualmente una parigrado, reduce dal pari in rimonta con la Samb. Stellone riavrà Jallow e molto probabilmente Zoia. Si va verso l’abbondanza. Vuol dire che la forte competizione interna spingerà tutti a dare il meglio. In questa Vis nessuno sembra avere il posto assicurato.