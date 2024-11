Vis a Rimini senza Pucciarelli e Molina

"Dobbiamo essere positivi, soddisfatti della partita che abbiamo fatto. La squadra ha atteggiamento, voglia e grinta. Ha gioco, combatte, non dobbiamo rimproverci nulla". Sono queste le parole del difensore pesarese Denis Tonucci che non può far altro che non esser soddisfatto di questo gruppo, solido e compatto in ogni circostanza. "Come è successo in tutto il campionato, anche contro l’Ascoli abbiamo fatto un’ottima gara. Dispiace per tutti i vari episodi che fin qui hanno ostacolato il nostro percorso come quelli contro Ascoli, Pianese e Sestri Levante". Frustrazione figlia di una mancata ricompensa per l’intenso lavoro settimanale: "Siamo rammaricati perché volevamo portare a casa il risultato pieno, ci alleniamo sempre ai duemila per raggiungere il prima possibile il nostro obbiettivo (quello della salvezza ndr) e subire questi pseudo-torti ci infastidisce. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto fin qui come squadra. Andiamo avanti, combattiamo e prepariamo il derby contro il Rimini".

Un Tonucci carico nelle parole così come in campo. Da pesarese sa cosa per il popolo biancorosso significhi il derby contro il Rimini. Dopo aver contenuto egregiamente il capocannoniere del girone B, Simone Corazza, l’esperto difensore con diverse esperienze nella serie cadetta, guarda già avanti. All’ orizzonte c’è una data che ogni pesarese che si rispetti avrà cerchiato in rosso nel suo calendario. Venerdì 22 novembre alle 20.30 la Vis sarà di scena al Romeo Neri di Rimini con un organico però non al completo. Oltre al lungodegente Gianmarco Neri anche Manuel Pucciarelli e Juan Molina potrebbero non essere della gara. Se infatti l’ex Empoli a causa di una fastidiosa distrazione capsulo-legamentosa all’ alluce del piede destro, rimediata contro la Pianese, non potrà sicuramente dar il suo contributo alla causa resta in forte dubbio anche Juan Molina. L’attaccante argentino, uscito dopo un minuto dal suo ingresso in campo sul finale di match contro l’Ascoli, dove ha subito un colpo in mischia all’ interno dell’area, ha riportato un trauma toracico. Dopo aver trascorso la notte di venerdì in ospedale ed essersi sottoposto ai vari accertamenti del caso, fortunatamente risultati tutti negativi, saranno da valutare in settimana le sue condizioni. A disposizione torneranno invece gli squalificati Palomba ed Okoro, pronti a dar continuità al loro ottimo periodo di forma per battere un Rimini in fiducia. Con due punti in meno della Vis, il Rimini reduce da una larga vittoria per 3 a 0 contro il Sestri Levante e da un prezioso pareggio in inferiorità numerica contro la Torres, davanti ai propri tifosi è pronto ad effettuare il sorpasso. Contro la Vis mister Buscè dispone di tante forze nuove in mediana. Oltre a Fiorini e Garetto, rientranti dalla squalifica, anche Malagrida e Gorelli saranno pronti a far parte del match.

Lorenzo Mazzanti