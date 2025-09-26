Vis, al Benelli arriva il Gubbio reduce da un ko. Ma occhio: ha quasi il doppio del punteggio

Una prova di forza per svoltare la stagione. Domani alle 17:30 al Benelli arriva un Gubbio che rispetto alla Vis di punti ne ha quasi il doppio, 11 gli umbri 6 i pesaresi, ma che proprio come lei è reduce da un ko nell’ ultima di campionato. Per la formazione di mister Di Carlo la sconfitta è stata però di un’ entità ben diversa rispetto a quella dei pesaresi. A Campobasso il 3-4-1-2 umbro non si è infatti mai sgretolato ne dopo la perla di Leonetti alla mezz’ora ne dopo l’espulsione al minuto 54 del difensore Leonardo Baroncelli. Gli uomini di Di Carlo, a differenza dei biancorossi, hanno infatti tenuto testa fino all’ ultimo all’ avversario sfiorando sul finale la rete del pareggio con l’esperto bomber Andrea La Mantia.

Il 2 a 0 del Campobasso, avvenuto al minuto 100, proprio come il gol di Tavernaro è stato utile soltanto per le statistiche e non ha modificato i giudizi su una gara comunque ben giocata dagli eugubini. Per metterli in difficoltà anche a Pesaro Stellone aveva già annunciato una settimana fa che in vista di questa gara avrebbe optato per una formazione intermedia tra quella schierata contro la Pianese e quella contro il Carpi. Prevedibile dunque il rientro tra i pali di Pozzi e un ritorno a sua protezione di Ceccacci. Quest’ ultimo dovrebbe comporre il trio difensivo insieme a Bove e a uno tra Tonucci e Di Renzo. In mediana ritorna dal primo minuto la coppia Pucciarelli-Paganini con Vezzoni e Tavernaro principali candidati ad agirne ai fianchi. Stabile e Nicastro dovranno invece farsi carico del peso di un attacco che con ogni probabilità sarà supportato da capitan Di Paola. Per il Gubbio l’undici titolare sarà invece lo stesso di quello che aveva battuto per 1 a 0 il Bra una settimana fa. Un ottimo Krapikas, messosi in evidenza dopo l’infortunio al labbro di Bagnolini, verrà protetto da Fazi, Di Bitonto e capitan Signorini. A centrocampo Rosaia, Carraro e Hraiec verranno invece affiancati sulle fasce da Zallu e Podda. Tommasini e Spina saranno i due riferimenti offensivi di una formazione, quella umbra, che fa del pressing alto il suo principale punto di forza.

Occhio poi anche ai cambi a gara in corso perché sia bomber La Mantia che il centrocampista 2005 Djankpata hanno già dimostrato nelle scorse gare di poter spostare quei sottili equilibri, incanalati spesso nella direzione eugubina da difensori goleador. In questo avvio di stagione Signorini e Di Bitonto si sono infatti resi protagonisti di oltre la metà dei gol fatti dal Gubbio. Sui cinque totali due vedono la firma di Signorini, uno di Di Bitonto. Grazie anche alle loro reti gli umbri si sono imposti di misura contro Rimini, Forlì e Bra e si sono equamente spartiti la posta in palio con Perugia e Sambenedettese.

Lorenzo Mazzanti