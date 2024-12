Vis al ’Mazza’ senza dodicesimo uomo. Non è ufficiale, si attende il verdetto

Al novantanove per cento, la Vis non avrà tifosi al seguito nella trasferta a Ferrara. Il mancato via libera alla vendita dei tagliandi per i pesaresi, a breve distanza dalla partita, fa infatti fortemente temere che il settore ospiti dello stadio Mazza sabato (ore 17,30) possa rimanere chiuso. E anche ieri sera l’aria che tirava non era affatto buona. Sia via Pesaro che via Ferrara, da cui è trapelata la notiza che il settore ospiti resterà chiuso. Il tutto, ovviamente, in attesa della decisione e della comunicazione ufficiale delle autorità.

E ora occhio al campo. Una creatura, quella plasmata da mister Stellone, ben ambientata nella zona elitaria della classifica e che anche al Paolo Mazza di Ferrara vuole confermarsi grande. Per farlo dovrà vedersela con una Spal che dopo tre vittorie di fila ha subito una vera e propria disfatta nell’ultimo turno di campionato. Una Spal decimata dagli infortuni, dedita in questa stagione a sbriciolarsi alle prime difficoltà. Non è infatti la prima volta che i ragazzi di mister Andrea Dossena subiscono una debacle.

Nel delicato scontro salvezza con il Pontedera,terminato con un severissimo 5-1, ogni peggior incubo è sembrato concretizzarsi. A causa delle numerose assenze la squadra ferrarese, ricca di giocatori di esperienza, è apparsa nuovamente fragile. Spal che in questa stagione è più che mai aggrappata alla propria bandiera: Mirco Antenucci. L’esperto attaccante, che vanta più di 150 presenze in maglia biancoazzurra con cinque reti all’attivo ne è l’attuale capocannoniere. Tuttavia grazie alle vittorie contro Pineto, Legnago e Torres i ferraresi prima dell’ ultima disastrosa giornata,con un solo gol subito in tre partite, sembravano aver trovato la giusta quadra. Le disfatte precedenti, contro Perugia, Campobasso e Ternana sembravano solo un brutto ricordo. Infatti il giovane Cesare Galeotti, a difesa della porta nelle ultime uscite, era apparso sugli scudi. Era riuscito a dare compattezza ad uno tra i reparti più martoriati dagli infortuni che contro la Vis dovrebbe però ritrovare due pedine importanti: Alessandro Bassoli e Matteo Arena. A tenere banco in mediana è invece il ballottaggio tra i veterani Buchel e Radrezza oltre all’assenza certa di El Kaddouri, espulso nell’ ultima contro il Pontedera. In avanti le scelte scarseggiano.

Toccherà ancora una volta alla coppia Antenucci-Rao a guidare il 5-3-2 emiliano. Tuttavia potrebbe tornare a disposizione di mister Dossena il grande ex della gara: Magnús Karlsson. L’islandese, protagonista di 8 gol in maglia Vis nella scorsa stagione, dopo un buon inizio è stato costretto a fermarsi ai box. Un problema al polpaccio e una successiva ricaduta lo hanno tenuto per più di un mese fuori dal terreno di gioco ma ora, già contro i pesaresi, è pronto a riconquistarsi il suo spazio. Minutaggio che in casa Vis non potrà invece trovare lo squalificato Cannavò.

Discorso inverso per Di Paola, Okoro e Nicastro. Se i primi due, subentrati nella vittoria contro la Lucchese, erano apparsi fin da subito vivaci, bomber Nicastro si è allenato in settimana insieme al resto del gruppo ed è dunque a disposizione di mister Stellone. Rimane tuttavia incerta la presenza di Davide Bove pronto ad esser rimpiazzato da un Tonucci apparso in grandissima condizione in queste ultime uscite.

Lorenzo Mazzanti