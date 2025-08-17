Vis Alfieri e Eusepi, scacco matto Samb

Sambenedettese

2

Vis Pesaro

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi (16’ st Paolini); Candellori (30’ st Toure M.), Alfieri (40’ st Lulli); Konate, Toure N., Scafetta (16’ st Marranzino); Eusepi (40’ st Sbaffo). All. Palladini. A disp. Grillo, Cutraro, Chelli, Bongelli, Battista, Zoboletti, Vesprini, Napolitano, Iaunese, Tataranni.

VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Bove (1’ st Berengo); Zoia (36’ pt Primasso), Paganini, Pucciarelli (36’ st Mariani E.), Vezzoni (17’ st Bocs); Di Paola (17’ st Jallow); Nicastro, Stabile. All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Nina, Forte, Ebano, Franchetti Rosada, Consalvi.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona.

Reti: 6’ st Alfieri, 38’ st Eusepi.

Note – Serata afosa (28°), spettatori 6.300 (200 i pesaresi); ammoniti Bove, Scafetta, Vezzoni, Zini, Jallow; angoli 3-4; recupero 6’ + 4’.

La Vis si perde nella bolgia del Riviera. Condannata dalle prodezze di Alfieri (punizione) e Eusepi, al termine di una gara in cui ha costruito una sola occasione da gol. E’ solo coppa ma sembra già campionato. Stellone deve rinunciare a Tonucci, Ferrari, Camarlinghi e Ascione e in attacco concede una maglia a Stabile, con l’ultimo arrivato Jallow in panca.

La Vis si fa preferire nei primi 20’, in virtù del fraseggio fluido codificato. Funziona bene la catena di sinistra con Bove e Vezzoni. Subito un’occasione quando Vezzoni a sinistra salta l’uomo e centra, Orsini smanaccia e Nicastro di testa la spedisce fuori. Ci prova anche DiPa su punizione guadagnata da Zoia, destro a lato. La Samb agisce di rimessa e va a concludere con Eusepi, debolmente. Poi si rende pericolosa con Touré che non arriva su un cross tagliato di Konate.

Momenti di gelo dopo un duro scontro alla mezzora (Scafetta in ritardo su Zoia): il vissino, colpito al volto, esce in barella fra gli applausi (trauma cervicale, sottoposto a Tac). Al suo posto Primasso.

Nel complesso primo tempo bloccato, ritmi logicamente bassi viste le temperature ma rigide consegne e animi accesi, con frequenti scontri di gioco (17 falli, 3 ammoniti).

La gara si sblocca in avvio di ripresa: Alfieri pesca il jolly su una punizione dai 22 metri, lasciando Pozzi immobile. La Samb prende slancio e sfiora il bis con una rovesciata di Pezzola su angolo, Pozzi miracoleggia. I cambi sembrano dare vigore ai biancorossi: Primasso penetra in area ma sciupa l’ultimo passaggio.

Poi l’occasione migliore: Bocs ruba palla e taglia un cross al bacio per la testa di Paganini che incorna alto da due passi. La dura legge del gol scatta puntuale quando capitan Eusepi scaraventa in gol a centro area un traversone perfetto. Per la Vis da qui in avanti sarà solo campionato. Venerdì prossimo è fissato il debutto a Pineto.