Vis alle prese con un Cavalluccio scatenato. Banchieri: "Importante l’aspetto mentale"

Non è questa la partita in cui chiedere qualcosa alla Vis. Lo erano semmai le gare precedenti, e sono state fallite. Si può chiedere, questo sì, una prova dignitosa e coraggiosa. Di giocarsela senza ansie e senza timori, visto che non c’è nulla da perdere contro la dominatrice del campionato. E chissà che non ci scappi qualcosa.

"Abbiamo preparato la partita guardando avanti", ha detto mister Banchieri alla vigilia. Frase un po’ sibillina, di cui si può intuire il senso: comunque vada, nulla deve scalfire il perseguimento dell’obiettivo finale. Se c’è un giorno in cui evitare di guardare la classifica, è proprio questo, altrimenti l’abisso tra noi e loro (44 punti, 18 vittorie, 35 gol di differenza; tradotto: una categoria e passa) rischia di far girar la testa. Ma se c’è un giorno in cui provare a tirar fuori qualcosa di diverso, in termini di cuore, tenuta e temperamento, è anche questo. Perché le partite vanno sempre giocate, e possono prendere strade impensabili. "Abbiamo lavorato soprattutto sull’aspetto mentale", ha detto ancora Banchieri, nel tentativo di rigenerare l’autostima minata dalla striscia negativa di un punto in 4 gare. E vedremo se il martellamento avrà sortito effetti.

Quanto all’aspetto tattico, il tecnico sembra intenzionato a giocarsela a specchio, tornando dunque alla difesa a tre. Questo si è visto durante la settimana. Nella sostanza, si profila la rinuncia a una punta (Karlsson) per dare più copertura dietro, accorciando gli spazi fra le linee. E pazienza se Nicastro sarà più isolato del solito. Assenti lo squalificato Rossoni e i soliti Obi (si è allenato martedì poi è sparito dalla circolazione) e De Vries. Inutile spiegare chi si avrà di fronte: il meglio della categoria, in tutti i ruoli. Della Vis, mister Toscano ha detto: "Squadra fastidiosa, rimane sempre in partita e non ha mai preso imbarcate". Da Cesena sono in arrivo oltre 700 tifosi ufficiali, che occuperanno anche parte della tribuna centrale; altre centinaia (quelli della Curva Mare) faranno il tifo dall’esterno.

Tra Vis e Cesena va in scena la sfida di campionato n. 28. Fin qui siamo 13 vittorie a 7 per il Cavalluccio, con 7 pareggi, 23 a 36 in fatto di gol. Al Benelli 4 vittorie a testa e 5 pareggi. Ultime tre stagioni tutte nel segno dei romagnoli, con 4 successi e un pari. L’ultimo colpo Vis è l’1-0 casalingo del 2020, firmato Lazzari.

Così in campo (stadio Benelli ore 20,45). Vis Pesaro (3-4-2-1): Neri F.; Zagnoni, Tonucci, Neri G.M.; Mattioli (Da Pozzo), Iervolino (Nina), Rossetti, Peixoto; Di Paola, Pucciarelli; Nicastro. All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Ceccacci, Valdifiori, Gulli, Loru, Pecile, Mamona, Bastianelli, Pierluigi, Karlsson, Molina, Castigliani, Kemayou.

Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Silvestri, Prestia, Piacentini; Pierozzi, De Rose, Francesconi, Adamo; Kargbo, Berti; Shpendi. All. Toscano. A disp. Siano, Klinsmann, Pitti, Ciofi, Pieraccini, Coccolo, David, Donnarumma, Varone, Chiarello, Ogunseye, Corazza.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.