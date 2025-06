Vis: basi solide e programmazione. Altre tre conferme nello staff

Mentre un terzo delle squadre di C sono ancora senza allenatore, la Vis avrà il suo per molti anni a venire. Roberto Stellone fino al 2030, manco fosse Kenan Yildiz che proprio il queste ore ha parimenti prolungato. Il tecnico romano, caso unico in Italia e raro in Europa, nella sostanza si è legato a un progetto a lunghissima scadenza. E con lui buona parte dello staff. Perché se fino al giugno 2030 sono stati allungati anche i contratti del vice Andrea Gennari e del match analyst Carmelo Merenda, è di ieri il prolungamento del resto della compagine tecnica. La Vis annuncia infatti il rinnovo fino al 30 giugno 2026 del collaboratore tecnico Francesco Renzoni (già vice), del preparatore atletico Marco Giovannelli e dell’allenatore dei portieri Luca Gentili. Per Renzoni si tratta della sesta stagione consecutiva in biancorosso, dove "mette al servizio della squadra le sue competenze nella prevenzione e nel recupero infortuni". Quanto a Giovannelli, alla Vis dal 2021, "continuerà a occuparsi della preparazione fisica volta al raggiungimento degli obiettivi stagionali", mentre Luca Gentili resterà "il punto di riferimento per la crescita dei portieri".

Continuità e programmazione. Non a caso capisaldi della gestione di patron Bosco, che si avvia alla sua settima stagione da presidente. La blindatura di Stellone, associata a una clausola rescissoria molto alta, garantisce su un legame forte, sull’identità di vedute e sulla prosecuzione del percorso secondo i principi tecnici e morali codificati. E garantisce il giusto livello di ambizione, come sottolineato dal comunicato della società quando parla dell’allenatore come "il simbolo di una rinascita, trascinatore di una squadra che ha ritrovato orgoglio, identità e ambizione".

Già adesso, Stellone che si avvia alla terza stagione in biancorosso rappresenta una netta discontinuità col passato. Basti dire che dal ritorno in Serie C, a partire dal 2018-19, la Vis ha avuto ben 10 allenatori e solo tre di essi (Colucci, Banchini e appunto Stellone) hanno concluso una stagione intera. E che nella storia vissina, in fatto di continuità, spiccano pochi nomi: 4 stagioni e mezza consecutive per Corsi (anni Quaranta), 4 per Nicoletti (anni Ottanta), tre per Landi (Settanta). Sistemato lo staff tecnico, ora ci si concentra sul mercato. Dove manco a dirlo ci si è mossi per tempo, potendo attingere all’enorme data-base dei profili utili. Con il diesse Menga tornato pienamente operativo, tempo pochi giorni (dal 1° luglio) e arriveranno i primi annunci. Senza escludere operazioni in uscita tra i giocatori sotto contratto, ai quali non manca certo mercato.

A Villa Fastiggi intanto fervono i preparativi per ultimare le rifiniture degli impianti. Una prima iniziativa è in programma per il fine settimana, quando la Vis in quella sede presenterà i nuovi sponsor. Nel nuovo centro sportivo il presidente Bosco è intenzionato a far svolgere il ritiro precampionato. Bisognerà però fare i conti con diverse variabili, tecniche e climatiche; anche per questo negli ultimi giorni sono state visionate un paio di sedi nel nord Italia.