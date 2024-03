Vis, battere questo Pontedera è possibile. Banchieri: "La prima di dieci gare decisive"

"E’ la prima di 10 gare decisive". Così Simone Banchieri (foto) giudica lo scontro di domani al Benelli contro il Pontedera. Se volete, per la Vis è la prima di 10 finali, come ha detto Iervolino. Quando si arriva a questo punto della stagione, del resto, "tutte le partite hanno un peso importante". Cosa chiede il tecnico ai suoi giocatori? "Un approccio serio e molta attenzione, perché per fare risultato bisogna sbagliare poco". Riferimento velato al derby di Recanati, anche se sull’argomento il mister ha voluto sorvolare: "Quell’analisi è già stata fatta, nulla da aggiungere".

Ora tocca alla squadra aggiungere: ovvero dare punti a una classifica che necessita dello scatto decisivo verso la salvezza diretta. "Fare risultato, sempre - è il mantra del tecnico - non arretrare di un millimetro". Anche perché dopo lo stop del Tubaldi "il margine di errore è limitato". Battere il Pontedera si può (11 sconfitte per i toscani, 5 nel ritorno, le utime 3 consecutive), ma per farlo "bisogna sfruttare al meglio le nostre abilità e limitare le loro". Banchieri, sempre restio a parlare degli avversari ("una cultura tutta italiana"), concede però qualcosa: "E’ una squadra che fa gol e ha giocatori di qualità". Pontedera che segna (41) e subisce parecchio (42), che gioca con 7-8 under a partita (in larga parte prestiti) e per questo è in cima alle classifiche di minutaggio, che attacca con molti uomini e inevitabilmente concede spazi. Le scelte di formazione per domani saranno di conseguenza. Partendo sempre dal rendimento quotidiano: "Valuto ogni allenamento, ogni contrasto. Chi esprime le virtù migliori gioca. Mi baserò sempre su quello". Nicastro, che un anno fa ha segnato alla Vis, è il grande ex. Come lo vede il mister? "Francesco lo vedo sempre bene. Da quando è arrivato ha dato un contributo importante, a partire dalla gara di Olbia. Per il resto sono sue sensazioni personali". Quanto agli altri, "Pucciarelli ha subìto un colpo importate a Recanati, lo valuteremo nelle ultime ore".

Domanda inevitabile: è arrivata l’ora di Joel Obi? Risposta prudente: "Lui sta meglio però dobbiamo sempre navigare a vista. Le valutazioni vanno fatte giorno per giorno". Giocherà almeno uno spezzone? "Vediamo".

Valutazioni che dovranno tener conto anche di un calendario pressante: domani al Benelli il Pontedera (ore 16,15), martedì la trasferta a Pineto (18,30) e la domenica successiva quella ad Arezzo (19,30). Banchieri non ne fa un problema: "A me garba giocare spesso, fosse per me giocherei ogni tre giorni. E’ sempre bello preparare la partita successiva". E farlo in un campionato come questo: "L’ho sempre detto. Cesena a parte, sono tutte squadre competitive. Avete visto la coppa: in semifinale c’erano due squadre di media classifica del nostro girone". Le sfide tra Vis e Pontedera, tutte in serie C, sono arrivate alla puntata numero 16. Fin qui perfetta parità: 3 vittorie a testa e 9 pareggi. Sono pareggi le ultime 5, compreso lo 0-0 dell’andata.