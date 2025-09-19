Vis, beata abbondanza. Il ritorno degli assenti

Beata abbondanza. Stellone contro la Pianese godrà dell’imbarazzo della scelta in ogni zona di campo. In settimana sono tornati ad allenarsi in gruppo i tre grandi assenti di queste ultime gare ovvero Zoia, Bove e Jallow ma per loro una maglia da titolare non è affatto scontata. Andare a toccare i perfetti meccanismi mostrati nell’ultima di campionato contro il Livorno sarà infatti un’ardua impresa ma il turno infrasettimanale alle porte, martedì alle 18:30 contro il Forlì, costringerà Stellone a far delle rotazioni.

Dei tre di difesa Di Renzo e Ceccacci sono quelli maggiormente spremuti. Se il primo è stato infatti sostituito per la prima volta soltanto ad inizio ripresa contro il Livorno, a causa della terza ammonizione raccolta in quattro gare, Ceccacci il campo non lo ha mai abbandonato nemmeno per un secondo. Alle loro spalle scalpitano Tonucci, ben subentrato a Di Renzo nella marcatura a uomo del livornese Di Carmine, e il rientrante Zoia, definito una settimana fa da Stellone più avanti rispetto a Bove nel recupero dall’infortunio.

Resta in dubbio anche il braccetto di sinistra, con Beghetto che dopo l’esordio da titolare contro il Livorno contenderà il posto a Primasso anche contro la Pianese. Dubbi presenti anche dalla cintola in su. Se a sinistra Vezzoni, pur avendo dato prova di leadership e affidabilità in ogni sua apparizione in maglia biancorossa, non può essere inesauribile, l’ex Foggia ha fin qui saltato solo gli ultimi dieci minuti della gara contro il Rimini, anche al centro Pucciarelli e Paganini in questo mini-ciclo di gare ravvicinate avranno l’occasione per rifiatare. Ventre a sinistra e la coppia Berengo-Mariani al centro bramano dalla voglia di mettersi in mostra e proprio come Bocs a destra desiderano ripagare la fiducia riposta in loro dalla società in estate. Se a destra Tavernaro è destinato a far staffetta con uno tra Nina, Beghetto e Bocs, sulla trequarti Di Paola sa già che dovrà condividere i novanta minuti con Giovannini, uomo partita contro il Livorno.

L’ex Modena ha infatti dimostrato di meritarsi spazio e il posizionamento tra le linee è quello che attualmente appare più nocivo alle difese avversarie. Davanti Nicastro sembra essere troppo importante per il gioco di Stellone e contro la Pianese, salvo sorprese dell’ultima ora, sarà in campo dal primo minuto. Il posto in coppia con lui se lo contenderanno in tre: Stabile, Jallow e Ferrari. Tuttavia è il primo, dopo il grande avvio stagionale impreziosito da un gol e un assist, a partire favorito sugli altri due. Scardinare una difesa ben organizzata come quella della Pianese non è stato facile l’anno scorso e non lo sarà nemmeno quest’anno. Nella scorsa stagione serví infatti una sassata dai trenta metri di capitan Di Paola al minuto novanta per ferire una difesa che concesse poi il bis a Orellana quattro minuti dopo.

Al ritorno per i pesaresi non ci fú invece nulla da fare, con la Pianese che in superiorità numerica per un oltre un tempo si impose per 2 a 0.

Lorenzo Mazzanti