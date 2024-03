Vis, bene così. Ma occhio ai dettagli. Ecco dove migliorare per lo sprint

Sostiene Banchieri che quello di Pineto è un punto guadagnato per la Vis. C’è dietro un giochino psicologico: inutile macerarsi con le recriminazioni, guardiamo il lato positivo della faccenda, ovvero l’essere tornati a far punti dopo due sconfitte. E qui sta l’altra questione: "Quando non si può vincere, bisogna portare a casa il risultato". Missione compiuta, da questo punto di vista, perché dopo il pari in rimonta degli abruzzesi la faccenda si era fatta mentalmente scivolosa. Al ‘Pavone-Mariani’ la Vis ha giocato una gara giudiziosa. Prudente nel primo tempo, onde prendere le misure e scoraggiare certe velleità dei locali (poche concessioni, Volpicelli disinnescato con una gabbia permanente); aggressiva in avvio di ripresa, quindi inevitabilmente sulla difensiva a protezione del vantaggio. La selezione delle giocate è stata da squadra di rango: 5 conclusioni totali, 4 nello specchio e altrettante palle gol. L’attacco ha fatto il suo e del resto è il reparto che funziona meglio, avendo fin qui confezionato 21 delle 34 reti di squadra. Nicastro è andato a bersaglio alla sua maniera, Karlsson avrebbe portato a casa l’11ª segnatura (solito schema d’angolo) se la squadra arbitrale avesse ravvisato la palla dentro.

Con Vergaro di Bari la Vis è decisamente sfortunata: a Ferrara il gol buono negato a Sylla, a Pineto idem con Karlsson, anche se nell’occasione le responsabilità maggiori sono dell’assistente posizionato sulla linea di fondo. E’ piaciuta la costruzione dell’undici da parte di Banchieri: ampio turn over senza perdere sostanza e qualità, anzi risolvendo una questione fattasi spinosa: la copertura della fascia sinistra. Peixoto, alla seconda da titolare, ha giocato un’ottima partita, garantendo le due fasi e soprattutto i palloni calibrati necessari alle punte. La Vis è arrivata a crossare 6 volte in tutta la gara, 5 dalla sinistra dove operava il portoghese. E sono stati sempre pericoli.

Fin qui bene, ma siccome il diavolo è nei dettagli, è da lì che vengono i punti persi. L’inopinata autorete con la Recanatese, il gol sugli sviluppi di una punizione col Pontedera, quello sigli sviluppi di angolo col Pineto. Piccolo campanello d’allarme per una squadra che prima di allora aveva subìto solo 3 gol su palla inattiva. E in una fase della stagione in cui non sono concesse distrazioni. Tanto più ora che il margine in classifica è ormai risicato e il calendario propone impegni ardui (Arezzo, Cesena, Torres) prima del rush finale pieno di scontri decisivi. Una gara alla volta, direbbe Banchieri.

Domenica in Toscana (ore 18,30) non ci sarà lo squalificato Rossetti (siamo in gestione con le numerose diffide) ma rientrerà Obi. Da valutare le condizioni di Nicastro. Resta comunque un’ampia possibilità di scelta.