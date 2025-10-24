Vis, bomber Jallow si sente carico: "C’è tanta voglia di confermarci"

Dopo aver dato il meglio di sé a Pontedera, siglando anche la sua seconda rete stagionale, il classe 96 Sulayman Jallow in quel di Sestri Levante domenica contro il Bra non ha alcuna intenzione di fermarsi. A poco più due mesi dal suo arrivo in biancorosso il bomber ex Arzignano si sente già come a casa e dopo due presenze da titolare vuole tenersi stretto il suo posto in coppia con Nicastro. Un tandem, quest’ ultimo, che dopo aver mandato in tilt la difesa del Pontedera ha già spostato il proprio mirino nella gara di domenica alle 12:30.

Jallow, che tipo di gara sarà contro il Bra?

"Questo girone ci ha insegnato come ogni partita faccia storia a sè e come ogni squadra sia in grado di portare in dote parecchie insidie. Non sappiamo come il Bra ci potrà affrontare poiché non sono da escludere delle modifiche di atteggiamento da parte loro. Tuttavia dal canto nostro è tanta la voglia di confermare tutto ciò che di buono abbiamo fatto a Pontedera".

Come reputa il suo avvio di stagione?

"Ho avuto subito la sfortuna di essere stato bloccato per due giornate( a causa dellla discutibile espulsione nel derby contro il Rimini ndr). Da quel momento ho cercato sempre di dare tutto me stesso per mettermi a piena disposizione del mister. La mia condizione è in crescita e in questo momento posso dire di sentirmi bene".

Dopo la scorsa vittoria ha riscontrato dei benefici sull’umore del gruppo?

"Non ho notato alcuna differenza perché ci siamo sempre allenati forte anche quando la vittoria non arrivavava. L’umore non ha mai inciso sui nostri ritmi di allenamento e anche questa settimana non abbiamo modificato alcuna abitudine giornaliera."

Perché ha scelto di trasferirsi a Pesaro quest’estate?

"Crescendo a Rimini quella di Pesaro era una piazza che già conoscevo bene. Ho scelto inoltre la Vis poiche ero consapevole della solidità di questa società e già conoscevo alcuni suoi componenti come per esempio Paganini. Lui è stato per me una fonte di supporto in tutto l’arco della mia carriera".

Qual è l’aspetto che l’ ha più colpita dal suo arrivo in biancorosso?

"Alla Vis mi sono riuscito a sentire a mio agio fin da subito. In questo ambiente mi sento infatti come a casa. Nella mia carriera mi sono sempre trovato bene in ogni gruppo in cui sono stato ma quello della Vis posso dire sia semplicemente fantastico. È infatti un gruppo unito anche fuori dal campo composto da ragazzi dai grandi valori umani che condividono una grande passione per il calcio e una grande fame di vittoria".

Che ragazzo è Jallow fuori dal campo?

"È una persona che cerca sempre di sorridere e di far stare bene chi gli è accanto. Amo infatti prendere la vita con leggerezza, scherzando con chi mi circonda e cercando di metterlo sempre a proprio agio".

Ha un idolo?

"Non ho mai avuto un giocatore di riferimento a cui mi sono ispirato. Tuttavia mi sono sempre piaciuti tutti quei calciatori che si sono dimostrate delle buone persone, portatori di valori non solo calcistici".

Lorenzo Mazzanti