Vis, capitan Di Paola è il più votato dai tifosi. Sul podio salgono pure Coppola e Pucciarelli

Il podio è stato composto. La società biancorossa, dopo aver aperto il sondaggio ai propri tifosi per qualche giorno, nella giornata di ieri sul proprio canale Instagram ha annunciato i tre giocatori più votati dal tifo vissino. Per il secondo anno consecutivo il gradino più alto del podio se lo è aggiudicato il capitano Manuel Di Paola (foto).

Per spiegare ciò che lui rappresenti per questi colori i numeri non bastano. I cinque gol e i quattro assist messi a referto nell’ ultima annata non sono infatti in grado di descrivere la magia che si respira al Benelli al momento di una punizione dal limite. Nel suo destro una bacchetta magica, nel suo spirito combattivo la realizzazione di ciò che ogni pesarese chiede a chi indossi la maglia biancorossa. In società tutti sanno cosa rappresenti Di Paola per il popolo biancorosso e Menga, anche nell’ ultima sessione di mercato, pur di tenerlo a Pesaro ha alzato un murobinvalicabile. Per descrive questo artista del pallone anche i toni della società si fanno romantici: "Cuore pulsante della squadra, pennellate e poesia. Un’altra stagione da leader, un altro capitolo scritto con questi colori cuciti addosso. O capitano, mio capitano".

La seconda piazza se l’è aggiudicata un giovane esperto, enfaint prodige per cui l’anno a Pesaro ha rappresentato un fantastico trampolino di lancio verso lidi più prestigiosi. A Francesco Coppola la stagione a Pesaro potrebbe avergli infatti cambiato il destino. Arrivato come giovane tutto da scoprire ha lasciato Pesaro da campione, con gli occhi di tanti top club puntati su di lui. Dominatore delle due aree a Pesaro Coppola è stato benvoluto da tutti. La società lo celebra così: "A soli diciannove anni si è preso il centro della difesa come un veterano e ha segnato in modo indelebile il suo primo anno tra i professionisti, un’ incredibile stagione vissuta da protagonista con personalità e talento. Big up for Coppolone".

Per annunciare la terza piazza non servirebbe nemmeno il nome: "Il metronomo della mediana. Arretrato di posizione ha rivestito il nuovo ruolo regalando giocate precise e intelligenti che sono state una risorsa per i compagni e uno spettacolo per i tifosi. Super Puccia". Insieme a Paganini, Manuel Pucciarelli ha rappresentato nella zona nevralgica del campo un faro sicuro, un trasmettitore di luce costante. Colonna portante di questa Vis dei sogni. Per dirla alla Stellone però: "Il meglio deve ancora venire. Insieme per nuovi obbiettivi". Parole, quelle del tecnico, riportate attraverso Instagram che lasciano intravedere a Pesaro scenari mai nemmeno ipotizzati fino a un anno fa.

Una situazione quasi utopica quella che si sta vivendo nella città di Rossini dal settembre scorso ma che tuttavia stona rispetto burrascoso mare in cui naviga la Lega Pro. Dopo le enormi difficoltà di club del calibro di Spal e Brescia anche a Terni la situazione nelle ultime ore è diventata instabile. Dopo l’allarme lanciato dal sindaco Stefano Bandecchi qualche giorno fa, il club ieri ha ufficialmente comunicato la volontà di cedere l’intero pacchetto azionario.

Lorenzo Mazzanti