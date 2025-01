Vis, capitolo Okoro ormai alle battute finali. Ufficializzato l’arrivo in prestito di Raychev

Pare essere giunta alle puntate finali la telenovela riguardante Alvin Okoro. In queste ultime ore infatti il Venezia e la Juventus stanno definendo il passaggio del classe 2005 sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a determinate condizioni. In questo modo i lagunari, dopo aver rinnovato il contratto ad Okoro fino al 2028, potrebbero arrivare ad incassare una cifra vicina al milione di euro. Vis che sembra avere però già le idee chiare sul da farsi. Nella serata di ieri è stato infatti ufficializzato l’arrivo in prestito dal Pisa del classe 2006 Adrian Raychev.

L’ala destra bulgara ha condiviso lo scorso anno lo spogliatoio della primavera neroazzurra con Vukovic e Coppola e in questa stagione ha collezionato con i toscani 12 gettoni conditi da un gol nel campionato di primavera 2. Esso dunque fa parte di quei "profili all’ altezza" per dirla alla Stellone, già individuati dalla società da qualche settimana. Il probabile sostituto di Okoro tuttavia dovrebbe però portare il nome del trentaseienne Adriano Montalto, in uscita dal Catania. L’esperto centravanti, partito come titolare nella vittoria di Domenica contro il Giugliano, ha collezionato in questa stagione 2 reti distribuite in 15 presenze, di cui soltanto sette dal primo minuto. In continuo ballottaggio con Roberto Inglese, il bomber dalla tanta esperienza anche nella serie cadetta, sembra destinato a cambiare aria. Attratte dalla sua duttilità, Montalto può essere infatti impiegato sia come ala in entrambe le fasce che come seconda punta, lo sono anche Spal e Feralpisalo’ che tuttavia appaiono defilate rispetto ai biancorossi. Nella giornata di ieri si è invece verificata una fumata grigia nella trattativa riguardante l’approdo a Pesaro del difensore Giovanni Di Renzo. Saranno infatti definiti solo nelle prossime ore tutti gli aspetti formali riguardanti il doppio trasferimento, a titolo definitivo dal Latina al Venezia e poi in prestito dai lagunari alla Vis. Formazione veneta che appare dunque fortemente collegata al destino dei biancorossi in questi ultimi giorni di mercato.

Tuttavia l’obbiettivo del club pesarese rimane quello di confermare il maggior numero possibile di componenti della rosa attuale al fine di fornire a Stellone l’opportunità di continuare il meraviglioso percorso iniziato in ritiro. Sotto questa ottica appare ben gradita la probabile conferma di Coppola fino al termine della stagione e il placarsi delle sirene mercato riguardanti Bove. Entrambi però non saranno a disposizione del tecnico per l’anticipo di Venerdì contro il Campobasso. Se infatti Coppola ha svolto un lavoro differenziato nella prima parte della settimana,Bove ha svolto in queste ore degli esami strumentali così da capire l’entità dell’ infortunio rimediato nella sconfitta di Terni. Le varie defezioni nel reparto arretrato renderanno con grande probabilità la gara di Venerdì un derby di famiglia per i Neri. Se infatti il biancorosso Gian Marco confezionerà la sua sesta presenza stagionale, la terza da titolare, suo fratello Filippo, arrivato in prestito dal Venezia nelle scorse settimane, farà il suo esordio tra i pali dei rossoblù. Con 28 presenze nella scorsa stagione alla Vis sarà lui infatti il grande ex della gara. Il neotecnico Fabio Prosperi dovrebbe preferirlo a Francesco Forte, reduce da un rendimento deludente in queste ultime settimane. Campobasso che dopo il pareggio interno contro il Gubbio vorrà confermare il risultato dell’unico precedente tra i professionisti delle due compagini,ovvero quello dell’ andata,conclusosi tra le polemiche per 3-2. A causa della rissa sul finale con il mister della Ternana Ignazio Abate, lo squalificato Stellone sarà costretto ad affidare per la quarta volta in stagione la conduzione della squadra al proprio vice Andrea Gennari.

Lorenzo Mazzanti