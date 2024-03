Vis, ci vogliono nervi saldi. La quota salvezza sale

In altri tempi i 33 punti attuali avrebbero offerto un margine più rassicurante. Oggi servono solo a ricordarci la precarietà del momento e a convincerci che serve un finale di stagione da uomini forti.

I risultati dell’ultimo turno hanno sparigliato le carte, con le vittorie di Recanatese e Sestri ad alzare la quota. Ci vorranno 42 punti, dice Simone Banchieri (foto), e c’è da credergli. La Vis, per arrivarci, dovrà mantenere la media attuale, ma dovrà farlo con un calendario più difficile. Basti vedere le prossime tre: Arezzo fuori (domenica alle 18,30), Cesena in casa, Torres fuori. Poi, sempre alternate, Lucchese, Rimini, Perugia, Sestri e Juve. Serviranno almeno due vittorie e una manciata di pareggi. Servirà tirar fuori qualcosa anche dalle gare proibitive. E nervi saldissimi, perché ci si giocherà tutto nelle ultime giornate.

A 8 turni dalla fine, il campionato racconta di due squadre quasi condannate: la Fermana inchiodata a 20 punti, l’Olbia appena sopra (22). Sono le due che hanno fatto peggio all’andata e stanno facendo altrettanto al ritorno. Anche aumentando i giri, la penultima difficilmente riuscirebbe ad eludere la tagliola regolamentare, riducendo il divario dalla quint’ultima dall’attuale – 10 al – 7 necessario per giocare il playout. Dunque potrebbe tornare utile anche il quint’ultimo posto, ed è lì che si concentra una concorrenza spietata.

La lotta salvezza al momento è ristretta alle squadre che vanno dall’Entella (37) in giù. Ai Diavoli neri basterà poco per mettersi al riparo. La Lucchese (36) può confidare sul calendario, dovendo affrontare tra le altre Olbia e Fermana. L’Ancona, appaiata alla Vis a 33, ha calendario tosto in casa (Torres, Spal, Sestri, Lucchese) e in trasferta (Perugia, Recanatese, Pontedera, Pescara). La Spal (32) ha calendario medio e un piccolo vantaggio: le ultime due con Pineto e Olbia. Il Sestri Levante (31) avrà 5 scontri diretti ma l’opportunità di affrontare le ultime due. La Recanatese (30) avrà 5 trasferte su 8 e una raffica di scontri diretti, a partire dalla trasferta in casa del Sestri. Tra tutte, la Vis ha la migliore differenza reti: potrebbe tornare utile, chissà.

Ieri Banchieri ha fatto le prove per Arezzo. Poche le novità, probabile conferma in regia per Valdifiori, con Di Paola in luogo dello squalificato Rossetti. Obi e De Vries non hanno preso parte alla partitella.

Designazioni. Arezzo-Vis di domenica (ore 18,30) sarà diretta da Giorgio Di Cicco di Lanciano (assistenti Giudice di Frosinone e Hader di Tavenna; 4° uomo Zito di Rossano). Di Cicco è al terzo anno di C e non ha precedenti con la Vis. Ha diretto invece Fermana-Arezzo 2-3 di questa stagione.

Biglietti. In vendita i biglietti per Arezzo. Settore ospiti a 13 euro, prevendita attiva fino a domani sera alle 19.