Vis, con la Pianese valzer di rientri. Oltre a Di Paola, Jallow e forse Zoia

Nella culla del Benelli il desiderio dei vissini è quello di dar seguito al convincente 3 a 0 rifilato al Livorno nell’ultima di campionato. Sabato alle 15:00 i biancorossi, per la seconda volta consecutiva tra le mura amiche, affronteranno la Pianese di mister Birindelli a loro appaiata in classifica a quota cinque punti. Rispetto all’ultima di campionato Stellone potrà far affidamento su un capitan Di Paola rientrato ad allenarsi a pieno regime con il gruppo dopo il piccolo problema al ginocchio della settimana scorsa e su uno Jallow che, dopo aver superato un periodo di febbre e aver scontato le due giornate di squalifica rimediate nel derby contro il Rimini, potrà finalmente tornare a disposizione. Sono alte le possibilità di rivedere perlomeno tra i convocati anche Riccardo Zoia, defezione di spicco in questo avvio di campionato. Duttile e costante è stato una tra le stelle più luminose della scorsa stagione ma quest’anno, dopo il trauma cranico rimediato all’esordio stagionale in Coppa Italia a San Benedetto, è rimasto sempre fermo ai box.

Sulla via del rientro anche Davide Bove ma in questo caso il suo ritorno tra i convocati potrebbe slittare alle due gare successive, ovvero quelle contro Forlì prima e Gubbio poi, in programma per la prossima settimana. Uno Stellone, quello che sfiderà la Pianese reduce da un sofferto 1 a 1 contro la Sambendettese, che potrà dunque godere dell’imbarazzo della scelta in ogni zona di campo. Al Benelli sabato sarà Davide Gandino della sezione di Alessandria a dirigere il match. Per lui in quattro anni di C sono tre i precedenti con le due squadre: due sono con la Vis, sconfitta per 3 a 0 contro la Torres nello scorso campionato e vittoriosa per 1 a 0 contro la Recanatese in quello precedente, uno, lo scorso anno, con la Pianese: 1 a 1 contro il Legnago.

Ad assistere Gandino, nella conduzione del match tra le due rivelazioni della scorsa stagione, saranno Gianluca Scardovi di Imola come primo assistente, Angelo Di Curzio di Civitavecchia come secondo e Leonardo Leorsini di Terni come quarto ufficiale. Al Fvs l’assistente è invece Stefano Allievi di San Benedetto Del Tronto.

Giudice sportivo: mano pesante per il collaboratore tecnico vissino Francesco Renzoni, sanzionato con una squalifica di due giornate e un’ammenda di 500 € per aver tenuto, al 51’, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario. Ammende di 600€ per Pineto e Livorno (i suoi tifosi hanno lanciato al 68’ un petardo di media intensità sul recinto di gioco del Benelli) e di 400 a Campobasso, Perugia e Ternana. Squalificato per una giornata il mister del Pontedera Leonardo Menichini e il difensore del Livorno Mario Noce.

Lorenzo Mazzanti