Vis, con l’Arezzo sarà vietato sbagliare. Banchieri: "Abbiamo ritrovato il nostro gioco"

Alla partita della ripartenza, si spera segua quella della conferma. Dopo l’infrasettimanale di Pineto, ecco il domenicale di Arezzo (ore 18,30). Simone Banchieri riparte dal buono espresso in Abruzzo: ‘Abbiamo ritrovato il nostro gioco. Abbiamo avuto la gara in controllo, è stato così anche dopo l’1-1, lo è stato anche quando non avevamo la palla. Poi ci sono gli episodi. Quello che ha negato il gol del 2-0 a Karlsson, probabilmente buono, quello del calcio d’angolo dal quale abbiamo subìto il pareggio’.

E’ stata una Vis capace di incidere ogni volta che si è portata avanti, anche se non l’ha fatto spesso. Ed è un aspetto su cui si può migliorare, considerando anche il valore delle punte biancorosse. ‘Abbiamo avuto le nostre occasioni – risponde il tecnico biancorosso - le abbiamo avute con Karlsson, Da Pozzo, Pucciarelli, Nicastro che ha anche segnato un gran gol. Bisogna continuare così, soprattutto fare punti a ogni partita’.

Una citazione particolare: ‘Grande partita di Peixoto, che era quasi al debutto da titolare’. Scontata la conferma domani per il portoghese, che ha ridato slancio alla fascia sinistra.

Adesso per la Vis arriva una sequenza di gare toste: Arezzo, Cesena, Torres. Proibitive, verrebbe da dire ma il termine non garba al mister: ‘Ho molto rispetto del calcio per dire che per me non esistono partite facili, medie o proibitive. Tutte mettono in palio 3 punti. Da qui alla fine ci aspettano 9 finali, e le finali vanno vinte Gara decisiva ad Arezzo, questo sì, come lo saranno le successive. Da affrontare con il nostro spirito, di chi non molla mai e conosce l’obiettivo’.

Piano gara da aggiornare, ovviamente, alla luce delle caratteristiche degli amaranto: ‘L’Arezzo ha diversi punti forti, in campo sa cosa fare, lavora benissimo sulle zone esterne, fa tanti punti in casa (22 sui 38 totali, ndr). Per fare risultato serve una grande partita’.

Arezzo reduce dalla sconfitta di Gubbio e in precedenza da 7 punti in 3 partite (vittorie casalinghe con Recanatese e Ancona, pari a Ferrara). Arezzo di centroclassifica (38 punti), temibile nel perimetro (Guccione, Pattarello, Catanese), così come dentro l’Area (Gucci, Gaddini); sia su azione (25 reti) che su palla inattiva (9), di piede (22) come di testa (11, il centravanti ex Vis specialista). In fatto di gol (34 contro i 37 subiti) ha un bilancio simile alla Vis, la differenza la fanno le vittorie (10 contro 6).

Nella squadra pesarese si profilano diversi forfait: Obi accusa un problema alla caviglia e non vedrà il campo neppure stavolta, Mamona a un piede, così come De Vries che dovrà sottoporsi a controlli specialistici. Di Paola è il candidato a ricoprire il ruolo dello squalificato Rossetti, con Valdifiori confermato in regia: ‘Di Paola è il nostro capitano ed è qui per fare la differenza’. L’Arezzo, di solito schierato con il 4-2-3-1, non sarà quello di Gubbio: Indiani è uomo di frequenti turn over e non fa mai la stessa formazione.

Anticipo. Oggi va in scena Perugia-Ancona (ore 16,15). La Vis, in viaggio per la Toscana, guarderà con occhi interessati.

Panchine. Dopo l’esonero di Protti, la Fermana ha affidato la squadra ad Andrea Mosconi, classe ’67.